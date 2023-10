Znanstveniki so razvili biopremaz z barvo za dopolnitev zraka v Marsovem habitatu

Raziskovalci so razvili biopremaz, imenovan Green Living Paint, ki bi ga lahko vključili v habitat na Marsu in tako dopolnili zrak. Bioprevleka vsebuje vrsto bakterije Chroococcidiopsis cubana, ki izkorišča edinstveno obliko fotosinteze za preživetje v ekstremnih razmerah. Ta bakterija sprejme ogljikov dioksid (CO2) in sprošča kisik kot del procesa. Ekipa, ki jo je vodila mikrobiologinja Simone Krings z Univerze Surrey v Združenem kraljestvu, si je prizadevala ustvariti trajno in okolju prijazno matrico bioloških premazov za bakterije.

Biopremaz je bil razvit z mešanjem lateksa z delci nanogline, da bi dosegli porozno, a mehansko robustno strukturo. Raziskovalci so premaz opazovali 30 dni in ugotovili, da dosledno sprošča do 0.4 grama kisika na gram biomase na dan, medtem ko absorbira CO2. Ta trajnostna metoda ima posledice za raziskovanje vesolja, pa tudi za odpravljanje skrbi glede naraščajočih emisij in pomanjkanja vode na Zemlji.

Čeprav trenutna količina kisika sama po sebi ne zadošča za habitat Marsa, bi lahko znatno zmanjšala količino kisika, ki ga morajo prevažati vesoljske misije. Zaradi sposobnosti Chroococcidiopsis cubana, da preživi v ekstremnih okoljih, je potencialni kandidat za kolonizacijo Marsa. Raziskava je bila objavljena v Microbiology Spectrum.

