Novo odkritje: Fini silikatni prah je igral ključno vlogo pri izumrtju dinozavrov

Znanstveniki so odkrili prelomen dejavnik, ki je prispeval k izumrtju dinozavrov. Medtem ko so velikanski udar asteroida dolgo pripisovali izbrisa teh starodavnih bitij, nove raziskave razkrivajo, da je fin silikatni prah igral ključno vlogo pri opustošenju Zemlje.

Pred približno 66 milijoni let je v naš planet trčil ogromen asteroid s premerom najmanj 10 km. Pri trku se je sprostila nepredstavljiva količina energije, ki je enaka 4.7-milijardkrat večji od bombe v Hirošimi. Posledice so narisale mračno sliko: udarni valovi so pognali ribe iz vode in jih pokopali pod plastmi blata in ruševin na tisoče kilometrov stran. Požari so divjali po obsežnih regijah, medtem ko so cunamiji, visoki več kot miljo, zajeli oceane. Planet so stresli mega potresi, ki so trajali več mesecev. Žveplova kislina je deževala in oceane spremenila v kisle smrtonosne pasti, medtem ko je sončno svetlobo dobro leto dni blokirala atmosferska snov, kar je povzročilo drastičen učinek hlajenja. Ta kataklizmični dogodek je povzročil propad prehranjevalnih mrež in izumrtje približno treh četrtin vseh oblik življenja na Zemlji.

Prejšnje raziskave so kasnejšo "udarno zimo" pripisale delcem žvepla in saj, ki so se sprostili v ozračje. Vendar ta zadnja študija izpodbija to idejo. Znanstveniki so pregledali minerale, ohranjene v kamninah na najdišču fosilov v Severni Dakoti v ZDA, in prišli do presenetljivega odkritja. Koncentracija finih silikatnih prašnih delcev je bila precej višja od sprva pričakovane. Pri vnosu v podnebni model je bilo ugotovljeno, da so se ti delci zadrževali v atmosferi do 15 let po udarcu, kar je povzročilo znatno ohladitev zemeljske površine, do neverjetnih 15 °C (27 °F). To pomeni velik podnebni premik, zlasti če upoštevamo predvidene posledice globalnega segrevanja za samo 2 °C (3.6 °F).

Ta ugotovitev meče novo luč na uničujoče posledice udarca takšnega obsega. Poudarja pomen nenehnega spremljanja neba za zaščito našega planeta pred prihodnjimi kozmičnimi grožnjami. Vsako novo razkritje prispeva k našemu razumevanju katastrofalnega dogodka, ki je izbrisal dinozavre in preoblikoval potek življenja na Zemlji.

FAQ

V: Ali je sam trk asteroida povzročil izumrtje dinozavrov?

O: Ne, trk asteroida je sprožil vrsto kaskadnih učinkov, ki so prispevali k izumrtju.

V: Kako dolgo se je fini silikatni prah zadrževal v ozračju?

O: Delci finega silikatnega prahu naj bi viseli v ozračju do 15 let po udarcu.

V: Kakšen je bil splošni vpliv silikatnega prahu na zemeljsko podnebje?

O: Prisotnost finega silikatnega prahu je povzročila znaten učinek hlajenja in znižala temperaturo zemeljske površine za kar 15 °C (27 °F).

V: Kolikšen odstotek oblik življenja na Zemlji je bil izbrisan zaradi tega dogodka?

O: Približno tri četrtine vseh oblik življenja na Zemlji je izumrlo zaradi uničujočih posledic trka asteroida.