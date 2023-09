Parazitski črvi manipulirajo z mravljami, da krmarijo po travniku

Nedavna študija je pokazala, da imajo parazitski črvi, znani kot suličasti jetrni metljaji, bolj sofisticirano strategijo za okužbo mravelj, kot se je prej mislilo. Ti črvi prisilijo mravlje, da se povzpnejo po travnih listih in nato splezajo nazaj, ko vreme postane prevroče. Namen te manipulacije je povečati možnosti, da mravlje pojedo večje živali, kar črvom omogoči nadaljevanje njihovega življenjskega cikla.

Suličasti jetrni metljaji živijo predvsem v odraslih kravah ali drugih prežvekovalcih, ki se pasejo. Gliste preko kravjih izločkov v travo odložijo jajčeca, ki jih nato pojedo polži. Znotraj polžev črvi dosežejo naslednjo stopnjo ličinke in se razmnožujejo nespolno. Polži se na infestacijo odzovejo tako, da okoli črvov oblikujejo ciste, ki jih mravlje sčasoma izkašljajo in zaužijejo skupaj z ličinkami črvov.

Ko so v mravlji, ličinke vstopijo v svojo naslednjo stopnjo življenja. Večina se preseli v mravljin želodec, ena pa se bo prebila do možganov in prevzela nadzor. Okužena mravlja je nato prisiljena splezati na vrh trave in se pritrditi, kar večjim živalim omogoči, da pojedo mravljo in črve. Črvi končno dosežejo zrelost znotraj svojega zadnjega gostitelja, se preselijo v jetra, se hranijo, parijo in odložijo jajčeca, da znova zaženejo cikel.

Skupina raziskovalcev na Univerzi v Kopenhagnu se je odločila nadalje raziskati ta zapleten proces. Preučevali so več kot tisoč okuženih mravelj v gozdu na Danskem in ugotovili, da ima temperatura največji vpliv na obnašanje mravelj. Mravlje so v hladnih dneh ostale na travi, v toplih pa so zlezle nazaj. To nakazuje, da črvi manipulirajo z mravljami ponoči in zjutraj, da jih postavijo v travo, ko so živali na paši aktivne, in jih nato podnevi zaščitijo pred soncem.

Te ugotovitve poudarjajo zapletenost vedenja parazitov in potrebo po nadaljnjih raziskavah, da bi razumeli specifične mehanizme, ki jih uporabljajo ti mehurji za manipulacijo možganov mravlje. Čeprav se ljudje občasno lahko okužijo z jetrnimi metljaji, so te okužbe redke in ljudje so naključni gostitelji.

Viri: Vedenjska ekologija