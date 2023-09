Parazitski črvi manipulirajo z mravljami, da splezajo na travne liste

Nedavne raziskave so pokazale, da lahko parazitski črvi, zlasti suličasti jetrni metljaji, manipulirajo z mravljami, da se povzpnejo na travnate liste in nato splezajo nazaj, ko je vreme prevroče. Ti črvi imajo zapleten življenjski cikel, ki je odvisen od tega, da jih pojedo večje živali, da nadaljujejo svoj reproduktivni cikel.

Suličasti jetrni metljaji kot odrasli živijo predvsem znotraj krav ali drugih pašnih prežvekovalcev. Da pa pridejo do končnega gostitelja, gredo skozi vrsto stopenj. Jajčeca glist izločijo krave in končajo v travi, kjer jih zaužijejo polži. Znotraj polžev črvi dosežejo svojo ličinko in se razmnožujejo nespolno. Polži se na infestacijo odzovejo tako, da okoli črvov oblikujejo ciste, ki se nato izkašljajo kot kroglice sluzi. Mravlje nevede zaužijejo te kroglice sluzi skupaj z ličinkami črvov.

Ko so v mravlji, ličinke zrastejo in se preselijo v mravljin želodec, medtem ko se ena ličinka prebije do mravljinih možganov in prevzame nadzor. Okuženo mravljo nato manipulirajo, da se povzpne na vrh trave in se oprime zanjo, zaradi česar postane lahka tarča za potepujoče prežvekovalce, da nenamerno zaužijejo mravljo in parazite. Ko črvi vstopijo v končnega gostitelja, dosežejo zrelost, se premaknejo v jetra, se hranijo, parijo in odložijo jajčeca ter ponovno zaženejo cikel.

Raziskovalci na oddelku za rastlinske in okoljske vede Univerze v Kopenhagnu so izvedli študijo, da bi bolje razumeli vedenje okuženih mravelj. Opazovali so več kot 1,000 okuženih mravelj v gozdovih Bidstrup na Danskem 13 nezaporednih dni. Študija je pokazala, da ima temperatura pomembno vlogo pri obnašanju mravelj. V hladnih dneh so se mravlje zadrževale predvsem na travi, v toplejših dneh pa so zlezle nazaj in nadaljevale z običajnimi dejavnostmi. To nakazuje, da črvi manipulirajo z mravljami ponoči in zgodaj zjutraj.

Študija poudarja zapletenost in prefinjenost teh parazitov ter kako malo še vemo o njih. Potrebne so nadaljnje raziskave, da bi odkrili specifične mehanizme, ki omogočajo mehurjem, da manipulirajo z možgani mravlje. Čeprav se ljudje občasno lahko okužijo s temi črvi, so okužbe redke in ljudje so naključni gostitelji.

vir: Guardian