Največji seizmični dogodek na Marsu ni povzročil trk meteorita, pravijo znanstveniki

Mednarodna ekipa znanstvenikov je ugotovila, da največji seizmični dogodek, ki so ga kdajkoli zabeležili na Marsu leta 2022, ni bil posledica trka meteorita, temveč ogromnih tektonskih sil v skorji planeta. Potres z magnitudo 4.7 je zaznal Nasin pristajalni modul InSight 4. maja 2022 in povzročil, da so vibracije odmevale po Marsu vsaj šest ur.

Odkritje tega seizmičnega dogodka zagotavlja dragocen vpogled v geološko aktivnost Marsa. Za oblikovanje površja planeta so odgovorne tektonske sile, podobne tistim na Zemlji. S preučevanjem teh sil znanstveniki upajo, da bodo bolje razumeli notranjost planeta in njegov razvoj skozi čas.

Pristajalnik InSight, ki na Marsu deluje od leta 2018, je opremljen s seizmometrom, namenjenim zaznavanju in merjenju seizmične aktivnosti. Ta instrument je znanstvenikom omogočil natančno merjenje velikosti in lokacije seizmičnega dogodka ter zagotovil pomembne podatke za nadaljnjo analizo.

Prej je veljalo, da so udarci meteoritov glavni vzrok za seizmično aktivnost na Marsu. Vendar to zadnje odkritje izpodbija to predpostavko in poudarja kompleksno in dinamično naravo planeta.

Za popolno razumevanje tektonske dejavnosti na Marsu in njenih posledic za preteklost in prihodnost planeta so potrebne nadaljnje raziskave. Študija potresnih dogodkov bo skupaj z drugimi geološkimi podatki, ki jih je zbrala pristajalna naprava InSight, še naprej zagotavljala dragocene vpoglede v notranje delovanje Marsa.

