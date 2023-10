Grafen kaže edinstvene elektronske lastnosti, če je razporejen v pet plasti

Nedavna študija MIT je odkrila novo elektronsko obnašanje grafena, ko je zložen v plasteh. Grafen, en atom debela plast ogljika, je znan po svoji trdnosti in prevodnosti, in ta nova ugotovitev bi lahko pripeljala do še več potencialnih aplikacij za material.

Študija je pokazala, da zlaganje grafena v pet plasti v določenem vzorcu ustvari "multiferoično" stanje, kjer kaže tako nekonvencionalen magnetizem kot posebno vrsto elektronskega obnašanja. Multiferični materiali so redki in imajo potencial za uporabo v elektroniki za povečanje hitrosti trdih diskov ob zmanjšanju stroškov energije. Tradicionalni magnetni trdi diski se za preklapljanje mikroskopskih magnetov, ki predstavljajo binarne podatke, opirajo na električne tokove. Če pa bi bile naprave za shranjevanje izdelane iz multiferoičnih materialov, kot je zložen grafen, bi lahko te magnete preklapljali učinkoviteje in z manj energije.

Raziskovalci so odkrili tudi dve edinstveni lastnosti večplastnega grafena. Prvič, elektroni v grafenu so usklajevali svoje orbitalno gibanje, podobno kot planeti, ki krožijo v isto smer. Poleg tega so se elektroni naselili v elektronske "doline", najnižja energijska stanja, ki so jim bila na voljo, in so se raje naselili v eni dolini kot v drugi. To usklajevanje in naklonjenost eni dolini opazimo le pri petplastnem grafenu.

Ekipa je lahko nadzorovala tako magnetizem kot elektronske lastnosti grafenskih plasti. To novo odkritje, ki so ga poimenovali "ferro-valleytricity", ponuja nov vpogled v obnašanje grafena in odpira možnosti za oblikovanje učinkovitejših naprav za shranjevanje.

