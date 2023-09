Zdravilo za izgubo kosti pri astronavtih je obetavno

Dokazano je bilo, da posebno oblikovano zdravilo preprečuje izgubo kosti pri miših, kar bi lahko koristilo astronavtom na Mednarodni vesoljski postaji (ISS). Raziskovalci s kalifornijske univerze v Los Angelesu (UCLA) in inštituta Forsyth v Massachusettsu so razvili zdravilo, ki ne le preprečuje izgubo kosti pri miših, ki prebivajo na ISS, ampak tudi poveča njihovo kostno gostoto.

Ekipa je odkrila, da mikrogravitacija povzroči en odstotek zmanjšanja mineralne gostote kosti (BMD) na mesec izpostavljenosti. Za boj proti temu so uporabili protein, imenovan NELL-1, ki uravnava rast kosti, in ga spremenili, da so ustvarili zdravilo, znano kot BP-NELL-PEG, ki cilja na kostna tkiva brez negativnih stranskih učinkov. Miši, zdravljene z BP-NELL-PEG, so pokazale znatno povečanje BMD v primerjavi s kontrolno skupino.

Medtem ko ta preboj obeta prihodnje vesoljske misije, vključno s podaljšanim bivanjem v mikrogravitaciji, ni na voljo nobenih informacij o tem, kdaj bi se lahko začelo preizkušanje NELL-1 na ljudeh. Doslej je samo eno podjetje, Bone Biologics s sedežem v Massachusettsu, izvedlo klinična preskušanja pri ljudeh z uporabo NELL-1 za zdravljenje degenerativne bolezni diska v pilotnem programu v Avstraliji. Status te študije ostaja negotov.

Kljub potencialnemu zdravilu za izgubo kostne mase pri astronavtih so potrebne dodatne raziskave za obravnavo drugih učinkov izpostavljenosti vesolju na zdravje, kot so spremembe možganov. Za zdaj se bodo astronavti še naprej zanašali na redne seje na tekalni stezi, da bi ublažili tveganja, povezana z dolgotrajnimi vesoljskimi misijami.

