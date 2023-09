Skrivnost rožnatih diamantov: Znanstveniki so našli "manjkajočo sestavino" za nastanek

Znanstveniki so nedavno prišli do prelomnega odkritja v zvezi z nastankom rožnatih diamantov, ki so znani po svoji redkosti in izjemni lepoti. Rožnati diamanti so med najdražjimi kamni na svetu in že dolgo hrepenijo po njih zbiratelji in ljubitelji nakita. Večino teh redkih draguljev, več kot 90 odstotkov, so odkrili v rudniku Argyle v oddaljeni severozahodni Avstraliji, ki je pred kratkim prenehal delovati.

Vprašanje, zakaj je rudnik Argyle proizvedel tako veliko število rožnatih diamantov, je leta begalo raziskovalce. Za razliko od večine drugih rudnikov diamantov, ki se nahajajo sredi celin, je rudnik Argyle na robu ene. V novi študiji, objavljeni v reviji Nature Communications, je skupina avstralskih znanstvenikov razkrila, da so rožnati diamanti prinesli na površje Zemlje z razpadom prve superceline pred približno 1.3 milijarde let.

Po besedah ​​glavnega avtorja študije Huga Olierooka z Univerze Curtin v Zahodni Avstraliji sta bili dve od treh potrebnih sestavin za nastanek rožnatih diamantov že znani. Prva sestavina je ogljik, ki mora biti globoko v Zemlji, vsaj 150 kilometrov (93 milj) pod površjem. Če bi bil ogljik plitvejši, bi se spremenil v grafit, snov, ki je veliko manj vredna od diamantov.

Druga sestavina je natančna količina pritiska, ki je potreben za spremembo čistosti diamantov in jim da njihov značilen rožnat odtenek. Olierook pojasnjuje, da bi uporaba premajhnega pritiska povzročila čiste diamante, medtem ko bi prevelik pritisk povzročil, da bi postali rjavi. Omeniti velja, da je bil velik del diamantov, najdenih v rudniku Argyle, manj vredne rjave sorte.

To nedavno odkritje osvetljuje proces nastajanja rožnatih diamantov in zagotavlja dragocen vpogled za iskanje podobnih nahajališč po vsem svetu. Nadaljnje raziskave na tem področju bi lahko odkrile dodatne vire teh zelo iskanih draguljev, ki bi ponudili večjo ponudbo na trgu. Študija krepi privlačnost in spletke, ki obdajajo rožnate diamante, ter utrjuje njihov sloves nekaterih najbolj cenjenih in ekskluzivnih kamnov na svetu.

Viri:

– Murray Rayner, Odkritje rožnatega diamanta bi lahko pomagalo najti nova nahajališča, Phys.org

– Traffic Studio #B, Rožnati diamanti so neverjetno redki — in dragi. Znanstveniki vedo, da vedo, kako so nastali, Business Insider