Najdena "manjkajoča sestavina" za rožnate diamante, ki odpira vrata za nova odkritja

Znanstveniki so prišli do prelomnega odkritja, ki osvetljuje izvor rožnatih diamantov, enega najdražjih in najbolj iskanih dragih kamnov na svetu. Večino rožnatih diamantov so odkrili v zdaj zaprtem rudniku Argyle v oddaljeni severozahodni Avstraliji, vendar razlogi za obilico teh dragih kamnov ostajajo skrivnost.

V študiji, objavljeni v reviji Nature Communications, je skupina avstralskih raziskovalcev razkrila, da so rožnati diamanti nastali kot posledica razpada prve superceline pred približno 1.3 milijarde let. Ta dogodek je prinesel diamante na zemeljsko površje in jih naredil dostopne ljudem.

Glavni avtor študije Hugo Olierook z univerze Curtin je pojasnil, da so za nastanek rožnatih diamantov potrebne tri sestavine. Prvi je ogljik, vendar ne katerikoli ogljik – biti mora globoko v Zemlji, pod 150 km. Druga sestavina je prava količina pritiska, ki vpliva na čistost diamantov in jih spremeni iz prozornih v rožnate. Nazadnje, manjkajoča sestavina je vulkanski dogodek, ki je diamante pognal na površje Zemlje.

Z uporabo laserja, ki je tanjši od človeškega lasu, so raziskovalci pregledali kristale v vzorcu kamnine Argyle in ugotovili, da so se diamanti pojavili pred 1.3 milijarde let, kar je 100 milijonov let pozneje, kot so domnevali doslej. Ta časovnica se ujema z razpadom superceline, znane kot Nuna ali Columbia, ki se je zgodil pred približno 1.8 milijarde let.

V tem obdobju tresočih trkov je ogromen pritisk zasukal barvo v diamante in jim dal rožnat odtenek. Ko je Nuna začela razpadati, je aktivirala "brazgotino" zaradi teh trkov, zaradi česar je magma izstrelila skozi staro brazgotino in s seboj prinesla diamante.

Čeprav je bil rudnik Argyle zaprt, bi to novo razumevanje procesa nastajanja rožnatih diamantov lahko pomagalo pri prihodnjih prizadevanjih za iskanje podobnih draguljev. Območja blizu robov celin, kot so Kanada, Rusija, južna Afrika in Avstralija, ki jih je prav tako prizadel razpad Nune, lahko postanejo novi »raji roza diamantov«.

Medtem ko se pričakuje, da bo vrednost rožnatih diamantov še naprej naraščala, ko se ponudba zmanjšuje, iskanje več teh redkih draguljev ne bo lahka ali hitra naloga. Vendar to odkritje utira pot nadaljnjemu raziskovanju in morebitnemu odkritju še bolj osupljivih rožnatih diamantov.

Vir: Nature Communications.