Beljenje koral najdeno na nepričakovanih globinah v Indijskem oceanu

Raziskovalci z Univerze v Plymouthu so prišli do presenetljivega odkritja glede beljenja koral v Indijskem oceanu. Našli so dokaze o beljenju koral do 90 metrov (295 čevljev) pod površjem, globine, za katere so prej mislili, da so odporne na segrevanje oceana. Študija, objavljena v Nature Communications, je razkrila, da je bilo do 80 odstotkov grebenov na nekaterih delih morskega dna poškodovanih zaradi naraščajočih temperatur oceanov.

Tradicionalno so verjeli, da so globlje korale odporne na segrevanje oceanov, ker naj bi hladnejše vode, v katerih živijo, ostale razmeroma stabilne. Vendar pa je ta študija pokazala, da temu ni tako, zaradi česar so lahko grebeni na podobnih globinah po vsem svetu ogroženi zaradi podnebnih sprememb.

Raziskovalna skupina je za preučevanje pojava uporabila kombinacijo spremljanja in situ, podvodnih robotov in satelitsko ustvarjenih oceanografskih podatkov. Odkrili so, da tudi ko so površinske temperature ostale stabilne, znatno povišanje temperature pod površjem vpliva na globokomorske korale. Do tega globokomorskega beljenja je prišlo tudi takrat, ko plitvejši grebeni niso kazali nobenih znakov poškodb.

Čeprav je študija ugotovila, da so si deli grebena opomogli, ko so se raziskovalci vrnili leta 2020 in 2022, so ugotovitve še vedno skrb vzbujajoče. Pričakuje se, da bodo mezofotske korale, najdene med 100 in 490 metri pod površjem, ublažile ekološko škodo, ki jo je povzročilo beljenje koral v plitvi vodi zaradi segrevanja oceana. Vendar so te korale zdaj tudi ogrožene.

Vpliv podnebnih sprememb na oceanografijo regije povečujejo naravni cikli, kot sta El Nino in dipol v Indijskem oceanu. Raziskovalci poudarjajo nujno potrebo po razširitvi našega razumevanja vplivov teh sprememb na ta okolja, o katerih trenutno imamo omejeno znanje.

