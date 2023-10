Nedavna študija, objavljena v Earth-Science Reviews, meče novo luč na izumrtje biote Malvinoxhosan, starodavne skupine vodnih živali, ki je nekoč naseljevala supercelino Gondvana. Skoraj dve stoletji je vzrok njihovega izginotja ostal skrivnost, zdaj pa raziskovalci verjamejo, da so odkrili resnico. Prst krivde kaže neposredno na podnebne spremembe.

Gondvana, ki je obsegala dele današnje Afrike, Južne Amerike, Avstralije, Antarktike, Indijske podceline in Arabskega polotoka, se je nahajala blizu južnega tečaja. V obdobju 5 milijonov let se je gladina morja, ki obkroža Gondvano, postopoma znižala, kar je na koncu vodilo do izumrtja biote Malvinoxhosan.

S ponovno analizo na stotine fosilov in preučevanjem geoloških lastnosti kamnin, v katerih so bili najdeni, so raziskovalci lahko sestavili časovnico dogodkov. Fosilne plasti biote Malvinoxhosan so ustrezale rahlemu znižanju morske gladine, kar se je izkazalo za "puško, ki se kadi", ki je sprožila te dogodke izumrtja. Podnebne spremembe, ki so jih povzročile padce morske gladine, so motile oceanske tokove, kar je vplivalo na oceanske procese okoli južnega pola.

Biota Malvinoxhosan, za katero se verjame, da se je razvila za preživetje v hladnejših vodah, se ni mogla prilagoditi podnebnim spremembam, ki so posledica motenj v oceanskih tokovih. Posledično so jih nadomestile bolj prilagodljive morske vrste, primerne za toplejše vode.

To izumrtje je imelo uničujoč vpliv na ekosistem okoli južnega tečaja, kar je povzročilo propad biotske raznovrstnosti, ki traja še danes. Ugotovitve študije imajo širše posledice, saj služijo kot opozorilo o ranljivosti polarnih okolij in ekosistemov na spremembe morske gladine in temperature.

Ko se soočamo s trenutno krizo biotske raznovrstnosti, ta raziskava poudarja, kako občutljivi so ekosistemi na podnebne spremembe, ki jih povzroči človek. Služi kot oster opomin, da bodo imele vse nepopravljive spremembe, ki jih naredimo danes, trajne in daljnosežne posledice za naš planet.

FAQ

V: Kaj je Gondwana?



O: Gondvana je bila supercelina, ki je obstajala pred približno 420 milijoni let in je obsegala dele Afrike, Južne Amerike, Avstralije, Antarktike, Indijske podceline in Arabskega polotoka.

V: Kaj je bil Malvinoxhosan biota?



O: Malvinoxhosan biota je bila starodavna skupina vodnih živali, ki so živele v vodah okoli Gondvane. V glavnem so ga sestavljali trilobiti, školjkam podobni ramenonožci, mehkužci in iglokožci.

V: Kaj je povzročilo izumrtje biote Malvinoxhosan?



O: Postopno zniževanje morske gladine je motilo oceanske tokove okoli južnega tečaja, kar je povzročilo podnebne spremembe, ki se jim živa bitja Malvinoxhosan niso mogla prilagoditi, kar je na koncu vodilo v njihovo izumrtje.

V: Kaj nam ta raziskava pove o trenutnih podnebnih spremembah?



O: Študija poudarja občutljivost polarnih okolij in ekosistemov na spremembe morske gladine in temperature. Služi kot opomnik o nepopravljivih posledicah podnebnih sprememb, ki jih povzroči človek, na biotsko raznovrstnost.

V: Ali lahko ekosistem okoli južnega tečaja obnovi svojo zgodovinsko raven biotske raznovrstnosti?



O: Ekosistem si od dogodka izumrtja ni popolnoma opomogel, kar kaže na to, da je imela izguba biotske raznovrstnosti, ki jo je povzročilo izginotje biote Malvinoxhosan, trajne posledice.