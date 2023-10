Presenetljivo življenje globokega morja razkrito v novih posnetkih

Nedavno objavljeni posnetki, ujeti v skrivnostnem »območju somraka« globokega morja, so razkrili svet, poln življenja. Ta posnetek je bil posnet okoli podvodnih gora Geologist blizu havajskih otokov z uporabo globokomorskega raziskovalnega vozila, imenovanega Mesobot. Območje somraka se nanaša na območja oceana, kamor sončna svetloba ne more prodreti, začenši na globini približno 100 metrov (330 čevljev).

Posnetek prikazuje vrsto fascinantnih organizmov, vključno z dolgimi verigami bitij, oblikami življenja z lovkami in celo lignjem, ki oddaja obrambni oblak črnila. Ti organizmi predstavljajo največjo živalsko selitev na Zemlji, saj se dnevno selijo iz površinskih voda v temne globine, da se skrijejo podnevi. Ta migracija ima ključno vlogo pri oceanskem uravnavanju globalnega podnebja s prenašanjem ogljika iz površinskih voda v globoke oceane, kjer se lahko zadrži za daljša obdobja.

Mesobot je za razliko od drugih vozil za raziskovanje globokega morja zasnovan tako, da minimalno vpliva na življenje globokih oceanov. Njegova tanka zasnova in počasi premikajoči se propelerji preprečujejo, da bi prestrašil divje živali, ki jih sreča. To je pomembno glede na krhko naravo globokomorskih ekosistemov.

Globoko morje ostaja večinoma neraziskano, saj je le približno 25 odstotkov morskega dna ustrezno kartirano. Globoke oceanske misije so ključnega pomena za odkrivanje in razumevanje raznolikega in pogosto zagonetnega življenja, ki obstaja na teh neznanih ozemljih. Poleg tega lahko te misije razkrijejo potencialne aplikacije za globokomorsko življenje, kot je razvoj novih zdravil. Študije so pokazale, da morski nevretenčarji proizvajajo več različnih antibiotikov, protirakavih in protivnetnih snovi kot katera koli skupina kopenskih organizmov.

Razumevanje globokega morja in njegovih prebivalcev ima daljnosežne posledice, zlasti ker postajajo vse bolj razširjene industrijske dejavnosti, kot je globokomorsko rudarjenje. Z osvetlitvijo tega skritega sveta znanstveniki upajo, da bodo ohranili in zaščitili te občutljive ekosisteme ter izkoristili potencialne koristi, ki jih imajo.

