Bakterije s plastično dieto Ključ do revolucionarnega recikliranja plastike

Raziskovalci z univerze Northwestern so prišli do prelomnega odkritja v svetu recikliranja plastike: bakterije, ki ima izjemno sposobnost "pojesti" plastiko. Ta ugotovitev lahko spremeni prizadevanja za recikliranje plastike in obravnava naraščajočo krizo onesnaževanja, ki jo povzročajo plastični odpadki.

Proizvodnja plastike je dosegla alarmantno stopnjo več kot 380 milijonov ton na leto, pri čemer je skoraj polovica plastike za enkratno uporabo. Kljub obsežnim prizadevanjem za recikliranje se dejansko reciklira manj kot 5 % vse plastike, zaradi česar znatna količina konča na odlagališčih ali onesnažuje naše ekosisteme.

V študiji, objavljeni v Nature Chemical Biology, so raziskovalci razkrili, da ima običajna bakterija, imenovana Comamonas testosteroni, ki jo običajno najdemo v zemlji in blatu iz čistilnih naprav, sposobnost uživanja plastike. Opazen apetit bakterije je bil opažen pri razgradnji detergenta za pranje perila ter različnih spojin, ki jih najdemo v plastiki in rastlinah.

Tisto, zaradi česar je ta bakterija še posebej obetavna, je njena prirojena sposobnost razgradnje plastike brez potrebe po kakršni koli spremembi. Za razliko od drugih bakterij, ki zahtevajo inženiring in obsežne spremembe, C. testosteroni že ima potrebna orodja za prebavo plastike.

Po mnenju profesorice Ludmille Aristilde, strokovnjakinje za okoljski inženiring z univerze Northwestern, je presnovni proces bakterije večplasten in dobro integriran. To odkritje poudarja neizkoriščen potencial naravnih rešitev za boj proti plastičnim odpadkom. Izkoriščanje moči mikrobiologije bi lahko imelo ključno vlogo pri vzpostavitvi krožnega gospodarstva, zmanjšanju naše odvisnosti od plastike na osnovi nafte in utiranju poti v bolj trajnostno prihodnost.

Poleg tega so raziskovalci ugotovili, da lahko ta bakterija tudi olajša pretvorbo prebavljene plastike v različne polimere in tako odpre nove možnosti za biotehnologijo. Te vrste Comamonas imajo potencial za ustvarjanje različnih vrst plastike, kar zmanjšuje odvisnost od kemikalij iz nafte.

Medtem ko se bakterija trenutno ne uporablja v obratih za recikliranje, je zaradi svojih izjemnih zmogljivosti prepričljiv kandidat za obsežne operacije recikliranja. Z izkoriščanjem plastične prehrane te bakterije lahko komunalna in industrijska prizadevanja za recikliranje postanejo učinkovitejša in uspešnejša pri reševanju krize plastičnih odpadkov.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

V: Kaj je Comamonas testosteroni?

Comamonas testosteroni je pogosta bakterija, ki jo najdemo v zemlji in blatu iz čistilnih naprav, ki lahko zaužije plastiko. Ima naravne genetske lastnosti, ki mu omogočajo razgradnjo plastike, ne da bi bilo treba bistveno spreminjati.

V: Zakaj je recikliranje plastike pomembno?

Recikliranje plastike je bistvenega pomena za zmanjšanje vpliva plastičnih odpadkov na okolje. Z recikliranjem plastike lahko razbremenimo odlagališča, ohranimo vire, zmanjšamo onesnaževanje in zmanjšamo našo odvisnost od plastike na osnovi nafte.

V: Koliko plastike se trenutno reciklira?

Na žalost se reciklira manj kot 5 % vse proizvedene plastike. Večina plastike konča na odlagališčih, kar prispeva k onesnaževanju okolja in degradaciji ekosistema.

V: Ali je mogoče vse vrste plastike reciklirati?

Vseh vrst plastike ni mogoče reciklirati, zlasti doma. Zaradi različnih dejavnikov, kot so omejitve v obratih za recikliranje, kombinacija plastike z drugimi materiali in onesnaženost z živilskimi odpadki, je določeno plastiko težko reciklirati.

V: Kako lahko bakterije pomagajo pri recikliranju plastike?

Bakterije, kot je Comamonas testosteroni, imajo sposobnost razgradnje plastike, zaradi česar so dragoceni zavezniki pri prizadevanjih za recikliranje plastike. Z uporabo teh bakterij je mogoče plastiko učinkovito prebaviti in pretvoriti v različne polimere, kar zmanjša našo odvisnost od plastike na osnovi nafte.