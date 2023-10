Novi dokazi kažejo, da je ogromen asteroidni krater zakopan pod Avstralijo

By

Znanstveniki še naprej odkrivajo fascinantne skrivnosti o našem starodavnem planetu in najnovejše odkritje bi lahko za vedno spremenilo naše razumevanje zgodovine Zemlje. Geolog Andrew Glikson in njegov kolega Tony Yeates sta v reviji Tectonophysics objavila prelomno študijo, ki razkriva prepričljive dokaze o ogromnem asteroidnem kraterju, zakopanem pod Avstralijo.

Ta skrita podzemna struktura, znana kot struktura Deniliquin, prikazuje premer, ocenjen na več kot 320 milj. Če bo potrjena, bo presegla trenutno največjo udarno strukturo na Zemlji – krater Vredefort v Južni Afriki, ki meri približno 100 milj v širino. Zlasti struktura Deniliquin bi celo presegla velikost kraterja Chicxulub, ki naj bi bil odgovoren za propad dinozavrov.

Gliksonova raziskava poudarja ključne značilnosti, ki podpirajo argument, da je struktura Deniliquin mesto trka asteroida. Magnetni odčitki območja kažejo simetričen vzorec valovanja v skorji, ki obdaja jedro, kar kaže na intenzivne magnetne sile, ki nastanejo med ogromnim udarcem.

Postavlja se vprašanje: kako je tako ogromna zgradba tako dolgo ostala skrita pod površjem Avstralije? Glikson nakazuje, da je v milijonih let struktura prestala erozijo, kar je postopoma zmanjšalo njeno pomembnost. Tako kot kapljica vode pljuskne navzgor iz prehodnega kraterja, ki spominja na dvignjeno jedro mesta trka asteroida, je struktura Deniliquin počasi prestala preizkus časa.

To osupljivo odkritje ne ponazarja le dinamične zgodovine našega planeta, ampak tudi ogromno vpliva vesolja na naše lastno dvorišče. S stalnim napredkom v znanstvenih raziskavah lahko pričakujemo nadaljnja razkritja o davni preteklosti Zemlje in globokih dogodkih, ki so oblikovali naš svet, kot ga poznamo.

FAQ

V: Kakšna je struktura Deniliquina?

Struktura Deniliquin je ogromen podzemni asteroidni krater, ki je potencialno zakopan pod Avstralijo in ima premer, ocenjen na več kot 320 milj.

V: Kakšna je struktura Deniliquin v primerjavi z drugimi znanimi udarnimi strukturami?

Če bi bila potrjena, bi bila struktura Deniliquin največja znana udarna struktura na Zemlji, ki bi presegla krater Vredefort v Južni Afriki in celo krater Chicxulub, povezan z izumrtjem dinozavrov.

V: Kako je struktura Deniliquina tako dolgo ostala skrita?

Skozi milijone let je erozija postopoma zmanjšala pomembnost strukture Deniliquina, zaradi česar jo je težko zaznati z zemeljske površine.

V: Kateri dokazi potrjujejo, da je struktura Deniliquin mesto trka asteroida?

Magnetni odčitki območja razkrivajo simetrične vzorce valovanja v skorji, ki obdaja jedro, kar so značilne lastnosti, ki jih ustvarijo intenzivne magnetne sile, ki jih sproži ogromen trk.