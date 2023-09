Nove raziskave kažejo, da fracking s tekočim CO2 lahko sproži manjše tresljaje

Nove raziskave so pokazale, da lahko fracking, ne glede na to, ali se izvaja s tekočim ogljikovim dioksidom (CO2) ali vodo, povzroči majhne tresljaje. Ta študija potrjuje, da tresljaje povzročajo isti procesi, ki bi lahko vodili do večjih, škodljivih potresov.

Fracking ali hidravlično lomljenje vključuje vbrizgavanje tekočin pod zemeljsko površino za pridobivanje nafte in zemeljskega plina. Medtem ko tradicionalne metode frackinga uporabljajo odpadno vodo, se je ta posebna preiskava osredotočila na uporabo tekočega CO2. Fracking s tekočim CO2 ima dodatno prednost sekvestracije ogljika, kar zmanjša njegov prispevek k zadrževanju toplote v atmosferi.

Ocene kažejo, da lahko fracking z ogljikovim dioksidom letno prihrani toliko ogljika kot ena milijarda sončnih plošč. Zaradi tega je okolju prijaznejša možnost v primerjavi s frackingom v odpadni vodi, saj zadržuje ogljik pod zemljo in zunaj ozračja.

Študija, objavljena v reviji Science, kaže, da so ugotovitve o tresljajih, ki so posledica CO2 frackinga, verjetno uporabne tudi za fracking na vodni osnovi. Obe metodi lahko povzročita potresno aktivnost.

Seizmologi so pred tem razpravljali o izvoru teh tresljajev, pri čemer so nekateri predlagali, da so jih povzročili veliki potresi, ki so se zgodili daleč stran, medtem ko so drugi domnevali, da gre za hrup, ki ga povzročajo človeške dejavnosti. Z namestitvijo seizmometrov okoli mesta frackinga v Wellingtonu v Kansasu so raziskovalci lahko ugotovili, da so bili tresljaji dejansko povezani z vbrizgavanjem tekočine.

Spremljanje teh dejavnosti je ključnega pomena za razumevanje deformacije kamnin in sledenje gibanja tekočin po vbrizgavanju. Poskusi z modeliranjem lahko pomagajo določiti varne tlake vbrizgavanja tekočine, da zmanjšajo verjetnost sprožitve škodljive seizmične dejavnosti. Vendar pa je zaradi prisotnosti neznanih napak težko napovedati izid v vseh primerih.

Ta raziskava osvetljuje potencialni vpliv frackinga na seizmične dejavnosti in poudarja potrebo po skrbnem spremljanju in regulaciji za ublažitev tveganj, povezanih s procesom.

Viri:

– Shankho Niyogi, Abhijit Ghosh, Abhash Kumar in Richard W. Hammack. "Signali tresenja med vbrizgavanjem tekočine nastanejo zaradi zdrsa napake." Znanost.

– UC Riverside. "Fracking lahko povzroči majhne tresljaje, ne glede na uporabljeno tekočino." ScienceDaily, 4. avgust 2023.