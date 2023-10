Novi vpogled v izginjajočo celino

Geologe že dolgo navdušuje nenehno spreminjajoča se uganka zemeljskih celin. Nedavni odkritje ekipe z Univerze v Utrechtu na Nizozemskem je osvetlilo celino, ki je skrivnostno izginila pred milijoni let. Ta 5,000 km dolga kopenska masa, znana kot Argoland, se je odcepila od zahodne Avstralije pred približno 155 milijoni let. Vendar pa je njegovo bivališče do zdaj ostalo uganka.

Ključ do rešitve te skrivnosti je ležal pod gladino oceana, kjer je ogromna "praznina", znana kot Argo Abyssal Plain, zagotovila ključne sledi. Na podlagi strukture morskega dna so raziskovalci sklepali, da se je Argoland pomaknil proti severozahodu in se sčasoma ustalil pod otoki jugovzhodne Azije. V nasprotju s pričakovanji pod temi otoki niso odkrili velike celine. Namesto tega so bili najdeni le ostanki majhnih celinskih fragmentov, obdanih z veliko starejšimi oceanskimi bazeni.

Znanstveniki z Univerze v Utrechtu so se odpravili na potovanje, da bi sestavili delček, kaj se je zgodilo z manjkajočo deželo. Odkrili so, da se je še ena »izgubljena« celina, ki so jo našli leta 2019, pogreznila v zemeljski plašč in za seboj pustila le zgornjo plast, ki je oblikovala gore južne Evrope. Vendar pa Argolandija za seboj ni pustila nobenih ostankov.

To razodetje poudarja pomen razumevanja geološke preteklosti Zemlje. Geolog Douwe van Hinsbergen je pojasnil, da so rekonstrukcije nekdanjih superkontinentov in razumevanje zemeljske geografije v prejšnjih obdobjih bistvenega pomena za pridobivanje vpogleda v procese, kot so razvoj biotske raznovrstnosti, podnebje, iskanje surovin ter razumevanje gorskih formacij in tektonike plošč.

Skozi sedem let raziskav je ekipa odkrila, da se je Argoland razdelil na različne fragmente, ki so jih poimenovali Argopelago. Ti mikrokontinentalni fragmenti so bili ločeni s starejšimi oceanskimi bazeni, ki spominjajo na druge potopljene celine, kot sta Velika Adrija in Zelandija. Fragmenti so na svoje trenutne lokacije prispeli pred približno 300 milijoni let, danes pa ležijo globoko pod bujnimi džunglami Indonezije in Mjanmara.

Ta odkritje ne zagotavlja le novih vpogledov v geologijo jugovzhodne Azije, ampak tudi poglablja naše razumevanje dinamične preteklosti Zemlje in mehanizmov, ki oblikujejo naš planet.

FAQ

V: Zakaj je Argoland veljal za uganko?

O: Argolandija, celina, ki se je ločila od zahodne Avstralije, je izginila, zaradi česar so strokovnjaki v zadregi glede njene lokacije.

V: Kako je bila razrešena skrivnost Argolandije?

O: Raziskovalci na Univerzi v Utrechtu so uporabili strukturo morskega dna, da bi sledili odnašanju Argolandije, ki je končala pod otoki jugovzhodne Azije.

V: Kaj so raziskovalci odkrili o Argolandu?

O: V nasprotju s pričakovanji ni bilo najdene velike celine pod otoki jugovzhodne Azije. Namesto tega so bili odkriti majhni celinski fragmenti, obdani s starejšimi oceanskimi bazeni.

V: Kakšen je pomen preučevanja Zemljine geološke preteklosti?

O: Razumevanje geološke zgodovine Zemlje je bistvenega pomena za razumevanje procesov, kot so razvoj biotske raznovrstnosti, podnebne spremembe, raziskovanje virov, nastajanje gora in tektonika plošč.

V: Kako so raziskovalci poimenovali fragmente Argolandije?

O: Raziskovalci so fragmente poimenovali Argopelago, ki predstavlja mikrokontinentalne fragmente, ločene s starejšimi oceanskimi bazeni.

Viri: Univerza v Utrechtu (URL)