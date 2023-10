Spektakularno odkritje: neokrnjeni koralni grebeni razkriti na otočju Galápagos

Znanstveniki na krovu raziskovalne ladje Falkor so v vodah okoli Galapaških otokov prišli do izjemne ugotovitve. Z uporabo najsodobnejšega robota ROV SuBastian, ki lahko raziskuje globine do 4,500 metrov, so raziskovalci lahko razkrili dva prej neodkrita hladnovodna koralna grebena. Ti izjemni grebeni, ki se nahajajo med 370 in 420 metri pod površjem, so našemu razumevanju morskega rezervata Galápaških otokov dodali novo dimenzijo.

Večji od obeh grebenov je dolg več kot 800 metrov in je enakovreden osmim nogometnim igriščem, medtem ko se manjši greben razteza 250 metrov. Kar je resnično izjemno pri teh koralnih formacijah, je bogastvo vrst kamnitih koral, ki jih hranijo, kar nakazuje, da že tisočletja negujejo morsko biotsko raznovrstnost. To vznemirljivo razkritje temelji na ugotovitvi aprila 2023, ko so znanstveniki na R/V Atlantis oceanografskega inštituta Woods Hole sprva odkrili globoke koralne grebene v morskem rezervatu Galápagos.

Glavni cilj odprave je bil uporabiti tehnologijo laserskega skeniranja za ustvarjanje zemljevidov teh grebenov v izjemno visoki ločljivosti. Z uporabo laserskih skenerjev, ki lahko izdelajo zemljevide z ločljivostjo dveh milimetrov, so raziskovalci lahko prepoznali raznoliko paleto organizmov, ki živijo na morskem dnu. Tradicionalno je bila sposobnost podvodnega kartiranja omejena glede zajemanja slik živih organizmov zaradi njihove grobe ločljivosti. Vendar pa je ta revolucionarna metoda laserskega skeniranja odprla nove možnosti za preučevanje podvodnih ekosistemov v podrobnostih brez primere.

Poleg odkritja koralnih grebenov so znanstveniki naleteli tudi na dve prej neoznačeni podvodni gori. Te podvodne gore, za katere se domneva, da obstajajo na podlagi satelitskih podatkov, so zdaj potrjene in natančno preslikane z uporabo najsodobnejše tehnologije. Te dragocene informacije ne prispevajo le k znanstvenemu razumevanju, ampak so tudi podlaga za učinkovito odločanje pri ohranjanju in ohranjanju teh edinstvenih ekosistemov.

Direktorat nacionalnega parka Galápagos je priznal pomen te raziskave in poudaril pomen geološke dinamike pri oblikovanju globokomorskih ekosistemov. Z nenehnim raziskovanjem in kartiranjem teh oddaljenih območij zagotavljamo, da Galápaški otoki ostanejo sijajen primer lepote narave in ekološkega pomena.

