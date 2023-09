Odkritje najstarejše strukture na svetu, ki jo je zgradil človek, meče novo luč na zgodnjo človeško tehnologijo

Britanski in afriški arheologi so v južni Afriki odkrili prelomno odkritje – dokaz o najstarejši zgradbi na svetu, ki jo je zgradil človek. To impresivno zgradbo, ki jo je zgradila izumrla vrsta ljudi pred več kot pol milijona let, so našli v severni Zambiji na prepojeni zemlji. Struktura, izdelana iz obdelanega lesa, naj bi služila kot dvignjena steza ali ploščad čez močvirje ali znotraj mokrišča.

Ta na novo odkrita struktura je vsaj dvakrat starejša od katere koli druge znane strukture, ki jo je naredil človek. Pričakuje se, da bo njegovo odkritje revolucioniralo arheološko razumevanje zgodnje človeške tehnologije in kognitivnih sposobnosti. Nakazuje, da so zgodnji ljudje imeli prefinjene veščine inženiringa in tesarstva veliko prej, kot se je prej mislilo.

Proga ali ploščad, ki jo je zgradil človek, je le majhen del večje prazgodovinske človeške naselbine ob južnem bregu reke Kalambo. Ta lokacija je v neposredni bližini izjemnih naravnih čudes 235 metrov visokega slapa in 300 metrov globokega kanjona. Edinstvena lokalna topografija, ki vključuje močvirja, jezera in rečne gozdove, je verjetno privabila zgodnje človeške lovce in nabiralce na to območje.

Arheologi so odkrili tudi kamnita orodja za rezanje, sekljanje in strganje ter morebitno ognjišče za kuhanje. Prazgodovinski ljudje, ki so živeli na tem območju, so bili pripadniki izumrle vrste Homo heidelbergensis, ki je uspevala pred 600,000 do 300,000 leti. Homo heidelbergensis je takrat že koloniziral Afriko, zahodno Azijo in Evropo, vendar je sčasoma izumrl, verjetno zaradi konkurence naprednejših človeških vrst, kot sta Homo sapiens in neandertalci.

Raziskovalni projekt Globoke korenine človeštva, sodelovanje med Združenim kraljestvom, Belgijo in Zambijo, je v zadnjih štirih letih vodil arheološke raziskave. Za določitev starosti strukture in drugih ugotovitev so bile uporabljene tehnike luminiscenčnega datiranja. Po besedah ​​profesorja Larryja Barhama, vodje projekta, bo to odkritje izzvalo obstoječe predstave o izumrli človeški vrsti in zagotovilo nov vpogled v človeški razvoj.

Viri:

– Narava, Volume/Issue: Vol. 582, številka 7812, strani 468-471 (2020)

– Raziskovalni projekt Deep Roots of Humanity in Univerza v Liverpoolu

Opredelitve:

– Dvignjena steza: dvignjena pot, ki je pogosto zgrajena kot sredstvo za prečkanje težkega terena, kot je močvirje ali mokrišča.

– Prazgodovina: Nanaša se na obdobje pred zabeleženo zgodovino, običajno na čas pred razvojem pisnega jezika in izumom pisnih sistemov.

– Luminescenčno datiranje: Metoda, ki se uporablja za določanje starosti mineralov ali artefaktov z merjenjem akumuliranega sevanja skozi čas.