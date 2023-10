Novi asteroid "Polyhymnia" sproža vprašanja o neznanih elementih

Nedavna študija, ki jo je izvedla Univerza v Arizoni, je odkrila asteroid, imenovan "Polyhymnia", ki kljubuje znanim elementom na Zemlji. Študija, objavljena v European Physical Journal Plus, razkriva, da ima polihimnija večjo gostoto kot kateri koli element na našem planetu, kar kaže na obstoj elementa, ki ga trenutno ni v našem periodnem sistemu.

Polyhymnia se nahaja v asteroidnem pasu med Marsom in Jupitrom in je zaradi bližine našega planeta kategoriziran kot asteroid "blizu Zemlje". Čeprav se asteroidi morda zdijo nepomembni, so njihove sestave očarale astrofizike in Nasine znanstvenike. Pravzaprav NASA aktivno preiskuje Polyhymnia, da bi pridobila vzorce in nadalje raziskala njene lastnosti.

Johann Rafelski, profesor fizike na Univerzi v Arizoni, je komentiral odkritje in izjavil, da če asteroidi, kot je Polyhymnia, vsebujejo supertežke elemente, postavlja vprašanja o tem, kako so ti elementi nastali in zakaj niso bili odkriti drugje. Gostota polihimnije presega celo najgosteje znane elemente na Zemlji, kot je osmij, ki je znan po tem, da ima največje število protonov.

Ekipa Univerze v Arizoni je Polyhymnia razvrstila kot "CUDO" (Compact Ultradense Object), kar kaže na prisotnost komponent, ki jih človeštvo trenutno ne pozna. Menijo, da ta element ostaja stabilen z atomskim številom 164, kar kaže na znatno večjo gostoto kot kateri koli element, ki ga trenutno poznamo.

NASA je že začela razvijati načrte za izstrelitev vesoljskega plovila brez posadke za preučevanje in pridobivanje vzorcev iz Polyhymnia. Ta misija sledi nedavnemu sodelovanju med Univerzo v Arizoni in Naso, ki je uspešno prinesla vzorce iz asteroida, imenovanega Bennu. Ugotovljeno je bilo, da so ti vzorci bogati z ogljikom, kar kaže na možnost, da so v asteroidih dragocene kovine.

Odkritje Polihimnije in njene nenavadne gostote odpira vznemirljiva vprašanja o obstoju neznanih elementov v vesolju in o tem, kako nastanejo. Prihajajoča misija preučevanja in pridobivanja vzorcev s tega asteroida bo zagotovila dragocen vpogled v skrivnosti našega sončnega sistema.

Opredelitve:

– Asteroid: Majhno skalnato telo, ki kroži okoli sonca in se običajno nahaja v asteroidnem pasu med Marsom in Jupitrom.

– Gostota: masa snovi na prostorninsko enoto.

– Element: Snov, ki je s kemičnimi sredstvi ni mogoče razgraditi na enostavnejše snovi. Elementi so v periodnem sistemu predstavljeni s simboli.

– Periodni sistem: tabelarična razporeditev kemičnih elementov, organiziranih glede na njihovo atomsko število, konfiguracijo elektronov in ponavljajoče se kemične lastnosti.

– Proton: subatomski delec s pozitivnim nabojem, ki se nahaja v jedru atoma.

Viri:

– Študija, objavljena v European Physical Journal Plus

– Sporočilo za javnost Univerze v Arizoni