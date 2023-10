Odkrili so nov encim PUCH, ki ustavi širjenje parazitske DNK v našem genomu

Znanstveniki so prišli do vznemirljivega odkritja, ki bi lahko osvetlilo, kako se naše telo bori proti notranjim in zunanjim grožnjam. Skupina raziskovalcev na Inštitutu za molekularno biologijo v Nemčiji in Max Perutz Labs v Avstriji je identificirala nov encim, imenovan PUCH, ki ima ključno vlogo pri preprečevanju širjenja parazitskih zaporedij DNK v naših genomih.

Naše telo je nenehno na udaru tujih vsiljivcev, kot so virusi in bakterije. Da ostanemo zdravi, imamo imunski sistem, ki zazna in uniči te vsiljivce. Vendar pa se naše celice soočajo tudi z grožnjami od znotraj, zlasti zaradi ponavljajočih se sekvenc DNK, znanih kot transposable elements (TE), ki sestavljajo 45 odstotkov našega genoma. TE, znani tudi kot "skakajoči geni", se lahko kopirajo in prilepijo na nove lokacije v naši DNK, kar lahko povzroči mutacije in moti normalne celične funkcije.

Za boj proti tem notranjim sovražnikom so naše celice razvile obrambni sistem specializiranih proteinov, ki lovijo TE in preprečujejo njihovo razmnoževanje. V nedavni študiji, objavljeni v Nature, so raziskovalci odkrili encim PUCH, ki je odgovoren za proizvodnjo majhnih molekul, imenovanih piRNA. Te piRNA zaznajo TE, ko poskušajo "skočiti" in aktivirajo genomski obrambni sistem, da ustavijo njihovo širjenje.

Raziskovalci so sprva našli PUCH v celicah okroglega črva C. elegans, vendar verjamejo, da lahko vpliva na naš lastni imunski sistem. Encimi s podobno molekularno strukturo kot PUCH, znani kot Schlafenove gube, so bili najdeni pri miših in ljudeh in zdi se, da igrajo vlogo pri prirojeni imunosti, prvi liniji obrambe našega telesa pred patogeni.

To odkritje PUCH in njegove vloge v boju proti genomskim parazitom ne zagotavlja le vpogleda v obrambne mehanizme našega telesa, ampak odpira tudi nove možnosti za razumevanje in razvoj zdravljenja nalezljivih bolezni. Potrebne so nadaljnje raziskave za raziskovanje potenciala proteinov Schlafen in njihove ohranjene vloge pri imunosti pri različnih vrstah.

Sklic:

