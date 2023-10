Razkrivamo kolosalnega mega plenilca iz jurske dobe

Z nedavnim prelomnim odkritjem so znanstveniki razkrili obstoj izjemnega bitja, ki je v jurski dobi vladalo oceanom osupljivih 80 milijonov let. Ta ogromen mega plenilec, znan kot Lorrainosaurus, je imel ogromno 4.3 metra dolgo čeljust in elegantno telo v obliki torpeda. Lorrainosaurus, ki pripada skupini Thalassophonea, običajno imenovani morilci morja, je uspeval pred približno 170 milijoni let.

Fosili tega starodavnega morskega plazilca, najdenega v severovzhodni Franciji in trenutno znanega kot Grand Est, zagotavljajo dragocen vpogled v zgodnji obstoj mega-plenilskih pliozavrov iz obdobja dinozavrov. Pliozavri, tesno povezani s plesiozavri, so bili znani po svojih spretnih plavalnih sposobnostih in značilnem videzu, ki je spominjal na debele delfine s kačami podobnimi glavami. Vendar je Lorrainosaurus tisti, ki izstopa kot najzgodnejši mega-plenilski pliozaver.

S poglobljeno analizo fosilov so znanstveniki ponovno preučili pet posebnih odkritij, vključno s tremi deli njegove čeljusti, zobno krono s korenino in delčkom njegove plavuti. Njihova študija je razkrila pomembne značilnosti Lorrainosaurusa, ki so ga razlikovale in zaslužile lastno edinstveno vejo na evolucijskem drevesu pliozavra. Lorrainosaurus je imel širše in bolj klinasto oblikovane vranice in spodnje čeljustne kosti v primerjavi z drugimi pliozavri.

Skovani kot "kralji mezozojskih oceanov", so pliozavridi, vključno z Lorrainosaurusom, kraljevali nad svojim vodnim področjem. Njihova ogromna moč in prevlada v tistem obdobju sta si prislužila oznako »dinastija«. S čeljustjo, ki je lahko zajela svoj izbrani plen, se je Lorrainosaurus gostil z različnimi velikimi morskimi živalmi, vključno z morskimi psi, morskimi želvami in drugimi plesiozavri.

Zanimivo je, da je pojav pliozavrov pomenil pomembno prelomnico v jurski prehranjevalni verigi pred približno 175 milijoni let. To obdobje je bilo priča upadu vrhovnih plenilcev, kot so delfinom podobni ihtiozavri, kar je tlakovalo pot pliozavrom, da se dvignejo in vzpostavijo svojo nadvlado.

Medtem ko je povprečni Lorrainosaurus presegel dolžino 20 čevljev, so se nekateri od teh morilcev raztegnili osupljivih 50 čevljev. Ko raziskujemo globine Zemljine zgodovine, ta izjemna bitja še naprej osvajajo našo domišljijo in osvetljujejo čudeže starodavnega morskega sveta.

