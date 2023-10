Razvoj modela za napovedovanje aktivacije estrogenskih receptorjev v bajkalskih tjulnjih zaradi okoljskih onesnaževalcev

Raziskovalci Centra za študije morskega okolja (CMES) na Univerzi Ehime so razvili model, ki lahko predvidi sposobnost okoljskih onesnaževal, da aktivirajo estrogenske receptorje v bajkalskih tjulnjih. Ta študija je uporabila poskuse in vitro in računalniško podprte simulacije za oceno aktivacijskega potenciala bisfenolov (BP) in hidroksiliranih polikloriranih bifenilov (OH-PCB) na podtipih estrogenskih receptorjev α (bsERα) in β (bsERβ).

Poskusi in vitro so pokazali, da je večina BP in OH-PCB pokazala estrogenu podobno aktivnost proti obema podtipoma bsER. Med testiranimi BP je bisfenol AF pokazal najmočnejšo estrogensko podobno aktivnost. Podobno sta 4'-OH-CB50 in 4'-OH-CB30 pokazala najmočnejšo aktivnost med testiranimi OH-PCB proti bsERα oziroma bsERβ.

Za nadaljnjo raziskavo, kako se ti okoljski onesnaževalci vežejo na bsER, so bile izvedene računalniške simulacije priklopa. Na podlagi rezultatov teh simulacij in strukturnih lastnosti kontaminantov so bili razviti kvantitativni modeli razmerja med strukturo in aktivnostjo (QSAR) za oba podtipa bsER. Ti modeli so natančno napovedali aktivacijski potencial vsakega onesnaževala okolja v poskusih in vitro, pri čemer so razlikovali med spojinami, ki se aktivirajo, in tistimi, ki se ne aktivirajo tako za bsERα kot za bsERβ. Raziskovalci so identificirali tudi pomembne dejavnike, ki vplivajo na potencial aktivacije onesnaževal.

Poleg tega so raziskovalci z isto metodo uspešno izdelali model QSAR, ki napoveduje aktivacijski potencial mišjih estrogenskih receptorjev (ER). To dokazuje uporabnost tega pristopa modeliranja pri različnih vrstah.

Razvoj tega modela je pomemben korak pri razumevanju in napovedovanju učinkov okoljskih onesnaževalcev na endokrini sistem bajkalskih tjulnjev. Zagotavlja dragoceno orodje za ocenjevanje možnih tveganj teh onesnaževal in obveščanje o prizadevanjih za ohranitev te ranljive vrste.

