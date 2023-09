Preboj v diagnostiki: tehnologija CRISPR zazna virus Monkeypox z izjemno natančnostjo in hitrostjo

Znanstveniki iz Peter Doherty Institute for Infection and Imunity in Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research so razvili revolucionarno diagnostično orodje, imenovano MPXV-CRISPR. Njihova skupna študija, objavljena v The Lancet Microbe, prikazuje moč tehnologije CRISPR pri odkrivanju virusa opičjih koz (MPXV) z neprimerljivo natančnostjo in hitrostjo.

Medtem ko je CRISPR splošno znan po svojih zmožnostih urejanja genov, so ga pred kratkim izkoristili za oblikovanje zelo občutljivih diagnostičnih orodij. MPXV-CRISPR deluje kot »super natančen detektiv«, ki v kliničnih vzorcih hitro identificira specifičen genetski material, povezan z virusom. Raziskovalci so programirali orodje za ciljanje na genetska zaporedja, edinstvena za MPXV, z uporabo podatkovne baze 523 genomov MPXV za izdelavo potrebnih "vodnikov" za vezavo na virusno DNK.

Ko je virusna DNK prisotna v kliničnem vzorcu, je sistem CRISPR voden do tarče in odda signal, ki označuje prisotnost virusa. Občutljivost in natančnost, ki ju doseže MPXV-CRISPR, sta primerljivi z metodami zlatega standarda PCR, vendar z bistveno krajšim časom testiranja.

Ena od prelomnih lastnosti MPXV-CRISPR je hitrost diagnoze. Trenutna diagnostika opičjih koz pogosto vključuje centralizirano laboratorijsko testiranje, ki lahko traja več dni za rezultate. Nasprotno pa lahko MPXV-CRISPR zazna virus v izjemnih 45 minutah.

Da bi dosegli standarde, ki jih je določila Svetovna zdravstvena organizacija, želi raziskovalna skupina prilagoditi MPXV-CRISPR v prenosno napravo za zaznavanje na kraju samem na točkah oskrbe. Ta tehnologija ima potencial za revolucijo pri zdravljenju opičjih koz, saj omogoča hitrejši dostop do natančnih diagnoz, zlasti na omejenih virih in oddaljenih območjih. S pospešitvijo zdravljenja in izboljšanjem izidov pri bolnikih bi lahko decentraliziran pristop k testiranju bistveno izboljšal odzive javnega zdravja na izbruhe opičjih koz.

Študija je bila izvedena v sodelovanju s Centrom za spolno zdravje Melbourne in Univerzo Monash. Raziskovalci verjamejo, da MPXV-CRISPR predstavlja velik napredek na področju diagnostike in obeta preoblikovanje obvladovanja bolezni v prihodnosti.

vir:

Lancetni mikrob. (2023). Hitro odkrivanje virusa opičjih koz z uporabo testa, posredovanega s CRISPR-Cas12a: študija laboratorijske validacije in vrednotenja.