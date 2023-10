Znanstveniki odkrili najbolj oddaljen hiter radijski izbruh v vesolju

Radijski teleskopi so spremenili naše razumevanje vesolja in razkrili, da je mirno nočno nebo dejansko polno energijskih pojavov. Med temi signali so "hitri radijski izbruhi" (FRB), nenavadni impulzi radijskih valov, ki trajajo le milisekunde, preden izginejo. FRB, ki jih je leta 1932 prvič odkril inženir Karl Jansky, še naprej navdušujejo astronome, ki si prizadevajo razvozlati njihove skrivnosti.

V nedavnem preboju so raziskovalci poročali o odkritju najbolj oddaljenega FRB, kar so jih kdaj odkrili. Z uporabo avstralskega radijskega teleskopa SKA Pathfinder (ASKAP) so znanstveniki identificirali hiter radijski izbruh, znan kot "FRB 20220610A." Da bi potrdili izvor tega izbruha, je ekipa uporabila zelo velik teleskop, ki je zaznal šibke madeže svetlobe iz izjemno oddaljene galaksije. Analiza raztegnjenih svetlobnih valov je pokazala, da je izbruh potoval osupljivih 8 milijard let, da je dosegel Zemljo, zaradi česar je najbolj oddaljeni FRB, opažen do zdaj.

Astronomi si želijo odkriti vir hitrih radijskih izbruhov. Čeprav trenutno obstajata dve vodilni teoriji, raziskovalci razmišljajo o različnih možnostih. Ena od razlag nakazuje, da lahko izbruhi izvirajo iz magnetarjev, ki so goste nevtronske zvezde z neverjetno močnimi magnetnimi polji. Druga hipoteza predlaga, da bi lahko združevanje masivnih objektov, kot so črne luknje ali sesedle zvezde, sprožilo te močne radijske izbruhe.

Pomembno je omeniti, da kljub navdušenju nad hitrimi radijskimi izbruhi trenutno ni dokazov, ki bi kazali, da izvirajo iz nezemeljske inteligence. Kljub temu preučevanje teh izbruhov ponuja dragocen vpogled v strukturo našega vesolja. Na primer, analiza izbruhov, ko gredo skozi oblake vročega plina med galaksijami, daje namige o sestavi in ​​naravi oddaljenih nebesnih teles.

Odkritje doslej najbolj oddaljenega FRB je pomemben mejnik v razumevanju enigmatičnega pojava hitrih radijskih izbruhov. Ko astronomi nadaljujejo z raziskovanjem teh minljivih signalov, upajo, da bodo odkrili nadaljnje skrivnosti o vesolju in njegovih energetskih dogodkih.

Viri:

– Mashable – Radijski teleskopi so spremenili vesolje

– Znanost – Ryan Shannon et al. (2022) – Najbolj oddaljen hiter radijski izbruh, ki so ga kdaj zaznali