Nova študija raziskuje manipulacijo električnih polj vrtilnih prehodov v atomskem merilu

Nedavna študija, objavljena v Nature Communications, se poglobi v razburljivo področje manipulacije vrtilnih prehodov v atomskem merilu z uporabo zunanje napetosti. Ta raziskava osvetljuje praktično izvajanje nadzora vrtenja na nanometru, ki je ključnega pomena za aplikacije v kvantnem računalništvu.

Prehodi vrtenja na atomskem merilu se nanašajo na spremembe v orientaciji notranjega kotnega momenta ali vrtenja atoma. V okviru te študije so se raziskovalci osredotočili na uporabo električnih polj za nadzor teh vrtilnih prehodov. Tisto, kar je sprožilo to raziskavo, je bila naključna ugotovitev med karakterizacijo novega eksperimenta.

Namesto uporabe običajnih mehanskih manipulacij so raziskovalci odkrili, da uporaba prednapetosti inducira električno polje znotraj tunelskega spoja, ki je nastal med konico in vzorcem. To inducirano električno polje je imelo izjemen vpliv na položaj posameznih molekul titanovega hidrida (TiH), pri čemer je spremenilo njihov g-faktor in povzročilo njihovo interakcijo z edinstvenim magnetnim poljem.

Z izkoriščanjem Zeemanovega učinka, ki razdeli energijske nivoje elektronskih spinskih stanj v prisotnosti magnetnega polja, so raziskovalci lahko neposredno nadzorovali spinske prehode v sklopljenih dimerjih TiH. Ta pojav spajanja je razkril potencial za kooperativno vedenje med spinskimi stanji v teh dimerjih.

Ugotovitve te študije imajo pomembne posledice za kvantno računalništvo. Zmožnost lokalne in hitre manipulacije vrtljajev z električnimi sredstvi ponuja hitrejšo alternativo tradicionalnim mehanskim manipulacijam, zaradi česar je ključnega pomena za preprečevanje izgube informacij zaradi dekoherence v kvantnih sistemih.

FAQ

Kaj so vrtilni prehodi?

Prehodi vrtenja vključujejo spremembe v orientaciji intrinzične vrtilne količine atoma ali vrtenja na atomskem merilu. V tej študiji so se raziskovalci osredotočili na vrtilne prehode, povezane z obnašanjem elektronov.

Kako so raziskovalci manipulirali s spinskimi prehodi?

Raziskovalci so uporabili električna polja z uporabo prednapetosti za induciranje električnega polja znotraj tunelskega spoja, ki je nastal med konico in vzorcem. To inducirano električno polje je vplivalo na položaj proučevanih molekul in njihovo interakcijo z edinstvenim magnetnim poljem.

Kaj je Zeemanov učinek?

Zeemanov učinek je pojav, kjer se energijske ravni spinskih stanj elektronov v posameznih molekulah razcepijo v prisotnosti magnetnega polja. V tej študiji so raziskovalci uporabili Zeemanov učinek za prikaz neposrednega električnega nadzora spinskih prehodov v sklopljenih dimerjih TiH.

Kakšne so možne posledice te raziskave?

Ta raziskava odpira vrata posameznim atomom, da služijo kot vrtljivi kubiti v kvantnih računalnikih. Zmožnost lokalnega in hitrega nadzora vrtenja z električnimi sredstvi ponuja obetavno pot za aplikacije kvantnega računalništva, kjer je hitrost ključnega pomena za preprečevanje izgube informacij zaradi dekoherence.