Kdaj so se živali prvič razvile? Nov pristop k reševanju razprave

Znanstveniki ocenjujejo, da danes živi skoraj 8 milijonov vrst živali, kar kaže na ogromno biotsko raznovrstnost na Zemlji. Vendar pa je vprašanje, kdaj so se živali prvič razvile, predmet razprave že stoletja. Najstarejši znani živalski fosili, stari okoli 500 milijonov let, so bili že zapleteni in vidni s prostim očesom. Toda nedavna odkritja, kot so nenavadni fosili Ediacara Biota izpred 574 do 539 milijonov let, kažejo, da so živali morda obstajale že prej.

Paleontologi so odkrili tudi spužvaste fosile izpred približno 800 milijonov let, vendar ni mogoče dokončno dokazati, da so živali. Poleg tega je fosilni zapis poln vrzeli, saj je bil fosiliziranega le delček življenja. Za reševanje teh izzivov so se znanstveniki obrnili na molekularno biologijo in uporabo molekularnih ur za oceno časa živalskega izvora.

Molekularne ure delujejo tako, da primerjajo DNK sodobnih živali, da ugotovijo, koliko evolucije je prišlo. Medtem ko se ocene živalskega izvora gibljejo od 800 do 700 milijonov let nazaj, je prisotnost različnih ocen, ki temeljijo na fosilih in molekularnih urah, povzročila polemiko.

V nedavni študiji so znanstveniki predlagali nov pristop k ocenjevanju časa živalskega izvora. Namesto da bi se osredotočili na najstarejše živalske fosile, so raziskovalci preučili vrsto kamnin, ki bi lahko ohranile prve živali. Ugotovili so, da so kamnine, bogate z minerali gline, ki imajo antibakterijske lastnosti in lahko ohranijo mehka tkiva, idealne za fosilizacijo. Vendar kamnine iz časovnega obdobja pred približno 790 milijoni let, ki imajo te z glino bogate lastnosti, ne vsebujejo živalskih fosilov, kar kaže na to, da se živali takrat morda še niso razvile.

Za nadaljevanje iskanja dokazov o živalskem izvoru so potrebne nadaljnje raziskave. Znanstveniki upajo, da bodo z raziskovanjem več geoloških obdobij in preučevanjem kamnin, ki bi lahko ohranile prve živali, bolje razumeli, kdaj so se živali prvič pojavile na Zemlji.

vir:

– Darwin, Charles. O izvoru vrst z naravno selekcijo ali ohranitev favoriziranih ras v boju za življenje. Murray, 1859.