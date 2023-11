Ali je imel prah večjo vlogo pri izumrtju dinozavrov, kot smo prej mislili?

By

Znanstveniki so dolgo verjeli, da je trk asteroida povzročil izumrtje dinozavrov. Vendar pa nove raziskave kažejo, da je morda pomembnejšo vlogo pri njihovem propadu imel prah in ne neposreden vpliv.

Glede na študijo, objavljeno v Nature Geoscience, belgijski raziskovalci trdijo, da čeprav so bili takojšnji učinki trka asteroida uničujoči, so prejšnje študije spregledale še en ključni dejavnik: trilijone ton prahu, ki bi jih pognalo v ozračje.

Raziskovalci domnevajo, da je prah povzročil "globalno zimo", saj je blokiral sončne žarke in povzročil dramatičen padec globalne površinske temperature. To pomanjkanje svetlobe je rastlinam otežilo preživetje, kar je povzročilo upad rastlinojedih živali in posledično vplivalo na celotno prehranjevalno verigo.

Ocenjuje se, da je količina prahu v ozračju osupljiva: okoli 2,000 gigaton, kar je več kot 11-krat večja od teže Mount Everesta. Računalniške simulacije, izvedene na usedlinah iz najdišča fosilov v Severni Dakoti, so pokazale, da bi lahko prah blokiral sončno svetlobo do dve leti in rastlinam odvzel potrebno energijo za fotosintezo.

Razen takojšnjega vpliva študija kaže, da je bilo izumrtje dinozavrov postopen proces, ki je potekal v nekaj letih in ne nenaden dogodek.

Posledice te raziskave segajo onkraj področja prazgodovinskih bitij. Drugo nedavno poročilo nakazuje, da bi podobno kot udar asteroida lahko tudi detonacija jedrske bombe na Zemlji imela primerljive učinke na atmosfero, kar bi vodilo v »jedrsko malo ledeno dobo«.

Medtem ko je izumrtje dinozavrov povzročilo pomembne spremembe v zemeljskem ekosistemu, nekateri znanstveniki trdijo, da je bil to nujen pogoj za vzpon sesalcev, vključno z ljudmi.

Na koncu prelomna raziskava izpodbija dolgotrajno prepričanje, da je za izumrtje dinozavrov odgovoren edini neposredni udar asteroida. Namesto tega nakazuje, da je naslednja globalna zima, ki jo je povzročila ogromna količina prahu v ozračju, igrala pomembnejšo vlogo pri preoblikovanju Zemljine sestave in tlakovanju poti za evolucijski uspeh sesalcev.