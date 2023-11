Skrivnostna globoka notranjost Zemlje: namigi o njeni kataklizmični preteklosti

By

Seizmologe že dolgo zanimata dve skrivnostni blodi, ki prebivata globoko v Zemljinem plašču – ena pod Afriko in druga pod južnim Pacifikom. Te ogromne, goste strukture begajo znanstvenike že desetletja. Vendar pa nedavne raziskave kažejo, da so te madeži lahko ostanki monumentalnega trka, ki se je zgodil pred milijardami let.

Znanstveniki zdaj verjamejo, da bi lahko bili ti madeži dokaz kataklizmičnega dogodka v zgodnji zgodovini našega planeta – trk med Zemljo in nebesnim telesom, znanim kot Theia. Ta trk, ki naj bi se zgodil v povojih planeta, je morda odgovoren za nastanek naše lune.

Medtem ko je natančna narava teh madežev in njihov izvor še vedno predmet znanstvenih razprav, ta nova hipoteza ponuja fascinanten vpogled v globoko notranjost Zemlje. Nadaljnje študije in napredek v tehnologiji bodo ključnega pomena za razkritje skrivnosti teh anomalij v velikosti celine.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj so madeži v Zemljinem plašču?

O: Pekle so goste strukture, ki se nahajajo globoko v Zemljinem plašču, ena pod Afriko in druga pod južnim Pacifikom.

V: Kakšen je njihov možen izvor?

O: Znanstveniki domnevajo, da so ti madeži lahko relikti ogromnega trka med Zemljo in nebesnim objektom, imenovanim Theia.

V: Kdaj je prišlo do tega trka?

O: Verjame se, da je do trka prišlo v zgodnjih fazah nastajanja Zemlje.

V: Ali je lahko ta trk ustvaril luno?

O: Da, glede na hipotezo je to trčenje med Zemljo in Theio morda povzročilo nastanek naše lune.

V: Katere dodatne raziskave so potrebne?

O: Znanstveniki morajo izvesti nadaljnje študije in uporabiti napredno tehnologijo, da bi bolje razumeli te madeže in njihov pomen v zgodovini Zemlje.

Viri:

– Scientific American: [scientificamerican.com](https://www.scientificamerican.com/article/unusual-blobs-deep-inside-earth-have-a-startling-origin/)

– National Geographic: [nationalgeographic.com](https://www.nationalgeographic.com/science/article/how-did-moon-form-earths-deep-interior-holds-clues)