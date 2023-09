Nasin vzorec asteroida varno dostavljen v puščavo Utah

Najnovejša Nasina vesoljska misija je dosegla pomemben mejnik, saj je kapsula z največjim vzorcem zemlje, ki je bila kdaj zbrana z asteroida, uspešno pristala v puščavi Utah. Kapsula, ki je bila izpuščena iz vesoljskega plovila OSIRIS-REx, se je dotaknila znotraj določenega pristajalnega območja zahodno od Salt Lake Cityja.

Vesoljsko plovilo OSIRIS-REx je bilo na misiji zbiranja vzorca z asteroida Bennu, kar mu je uspelo v začetku tega leta. V nedeljo je kapsula v obliki žvečilne kapljice, ki je nosila dragoceni tovor, ponovno vstopila v Zemljino atmosfero in varno padla v puščavo Utah.

To je pomemben dosežek za Naso, saj je bil prvič uspešno vrnjen vzorec z asteroida na Zemljo, odkar so misije Apollo v šestdesetih in sedemdesetih letih 1960. stoletja prinesle lunino kamenje. Znanstveniki nestrpno preučujejo vzorec asteroida, saj vsebuje dragocen vpogled v nastanek sončnega sistema in lahko ponudi namige o izvoru življenja na Zemlji.

Med drugimi novicami, povezanimi z vesoljem, vesoljske sile Združenih držav preučujejo možnost vzpostavitve vroče linije s Kitajsko za preprečevanje kriz v vesolju. General Chance Saltzman, vodja vesoljskih operacij, je izrazil potrebo po neposredni komunikaciji med vesoljskimi silami in njihovimi kitajskimi kolegi za zmanjšanje napetosti. Medtem ko so potekale notranje razprave, do uradnega sodelovanja s Kitajsko še ni prišlo.

Vzpostavitev vroče linije s Kitajsko bi lahko bila ključni korak pri zagotavljanju miroljubnega sodelovanja v vesolju in izogibanju morebitnim konfliktom ali nesporazumom. Združene države priznavajo pomen mednarodnega sodelovanja pri raziskovanju vesolja in si prizadevajo spodbujati boljše komunikacijske kanale z vsemi vesoljskimi državami.

Oba razvoja poudarjata stalen napredek in sodelovanje na področju raziskovanja vesolja ter vse večji pomen vesoljskih dejavnosti v sodobnem svetu.

Viri:

– NASA: www.nasa.gov

– Reuters: www.reuters.com