Najmlajši kitajski astronavti odplujejo na vesoljsko postajo in zaznamujejo novo dobo v raziskovanju vesolja

Kitajska se je podala na pomemben mejnik na svojem potovanju raziskovanja vesolja, saj je najmlajša posadka kitajskih astronavtov doslej odpotovala na tamkajšnjo vesoljsko postajo. Ta pomembna izstrelitev vesoljskega plovila Shenzhou-17, znanega tudi kot »Božansko plovilo«, pomeni novo dobo za vesoljske ambicije Kitajske.

S pogonom na raketo Long March-2F so Shenzhou-17 in njegovi trije potniki poleteli iz izstrelitvenega centra Jiuquan na severozahodu Kitajske. Ta misija ne le utira pot za napredek kitajskega vesoljskega programa, ampak tudi odpira vrata novi generaciji "tajkonavtov", ki bodo oblikovali prihodnost raziskovanja vesolja.

Vzporedno z novicami je ruski predsednik Vladimir Putin napovedal načrte Rusije za vzpostavitev lastne orbitalne postaje do leta 2027. Ta prelomen razvoj je skladen z vizijo Moskve za prihodnost raziskovanja vesolja po uspehu Mednarodne vesoljske postaje. Kljub neuspehu svoje nedavne lunarne misije Rusija ostaja zavezana svojemu lunarnemu programu in izkazuje neomajno predanost širitvi prisotnosti človeštva v vesolju.

Z drugim zanimivim odkritjem so znanstveniki razkrili nove vpoglede v globoko notranjost Marsa. Z analizo seizmičnih valov, ki jih povzroči trk meteorita, so raziskovalci identificirali predhodno neznano staljeno plast, ki obdaja tekoče kovinsko jedro planeta. Ta ugotovitev izpodbija prejšnje ocene in spodbuja ponovno oceno našega razumevanja geološke sestave Marsa.

Poleg znanstvenih odkritij je sodelovanje med perujskimi in poljskimi znanstveniki privedlo do impresivne rekreacije inkovske deklice. To mlado dekle, za katero verjamejo, da je bilo žrtvovano, da bi pomirili inkovska božanstva, so vrnili v življenje s pomočjo tridimenzionalnih skeniranj njenih mumificiranih ostankov. To očarljivo delo osvetljuje zgodovino in kulturo inkovske civilizacije ter ponuja vpogled v običaje in obrede pred več kot 500 leti.

Medtem ko postaja kitajski program Mednarodne lunarne raziskovalne postaje (ILRS) vse močnejši, se je Belorusija pridružila kot zadnja partnerska država. Cilj ILRS, ki sta ga skupaj sprožili Kitajska in Rusija, je vzpostaviti stalno naseljeno postojanko na južnem polu Lune. Ker sta se programu pridružila tudi Pakistan in Azerbajdžan, se svetovna vesoljska tekma zaostruje, pri čemer se ILRS pojavlja kot potencialni tekmec programu Artemis, ki ga vodijo ZDA.

S temi pomembnimi dogodki na področju raziskovanja vesolja se človeštvo podaja na novo poglavje odkrivanja, premika meje znanja in odpira vrata fascinantnim priložnostim onkraj našega planeta.

Pogosta vprašanja

Kako se imenuje najmlajša posadka kitajskih astronavtov? Najmlajša posadka kitajskih astronavtov se imenuje "tajkonavti". Kdaj namerava Rusija zagnati svojo novo orbitalno postajo? Rusija namerava do leta 2027 zagnati prvi segment svoje nove orbitalne postaje. Katero nedavno odkritje je preoblikovalo naše razumevanje Marsa? Znanstveniki so identificirali doslej neznano staljeno plast globoko v notranjosti Marsa, kar je spremenilo naše razumevanje sestave planeta. Kakšno sodelovanje je privedlo do rekreacije inkovske deklice? Perujski in poljski znanstveniki so sodelovali pri poustvaritvi inkovske deklice s pomočjo tridimenzionalnih posnetkov njene mumije. Katere države so se nedavno pridružile kitajskemu programu mednarodne lunarne raziskovalne postaje? Belorusija, Pakistan in Azerbajdžan so se pridružile kitajskemu programu mednarodne lunarne raziskovalne postaje.