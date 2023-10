Nove meje znanosti: vpogled v izvor življenja, kartiranje človeških možganov in možnost umetnih oblik življenja

Medtem ko Nobelove nagrade in rekordne temperature prevladujejo na naslovnicah, je svet znanosti preplavljen z razburljivimi odkritji in napredki, ki širijo naše razumevanje vesolja. Tu so trije nedavni dogodki, ki so pritegnili pozornost znanstvenikov in lahko preoblikujejo naše razumevanje življenja, človeških možganov in prihodnosti medicine.

Vzorec asteroida osvetljuje izvor življenja na Zemlji

Nasino vesoljsko plovilo Osiris-Rex je uspešno vrnilo največji vzorec asteroida doslej na Zemljo, zbran z asteroida 510 m, znanega kot Bennu. Ta monumentalni dosežek odpira vrata k razkritju skrivnosti izvora življenja na našem planetu. Analize vzorca so pokazale prisotnost kompleksnih organskih in vodnih molekul, zaklenjenih v glinenih mineralih asteroida. Te vznemirljive ugotovitve potrjujejo hipotezo, da so asteroidi, kot je Bennu, morda na Zemljo dostavili vitalne kemikalije, vključno z vodo, in s tem spodbudili nastanek življenja, kot ga poznamo.

Največji možganski zemljevid doslej razkriva kompleksnost celic

Znanstveniki ameriškega Nacionalnega inštituta za zdravje v okviru pobude za raziskovanje možganov so ustvarili zemljevid človeških možganov brez primere na ravni posamezne celice. To prelomno prizadevanje je razkrilo več kot 3,000 različnih tipov celic in osvetlilo zapletene mehanizme, ki so v ozadju bolezni, kognicije in značilnosti človeških možganov. Z vključitvijo genetskih informacij iz več kot treh milijonov možganskih celic so raziskovalci ugotovili korelacije med specifičnimi vrstami celic, kot je mikroglija, in nevropsihiatričnimi motnjami, kot je Alzheimerjeva bolezen. Takšni vpogledi imajo potencial, da revolucionirajo področje nevroznanosti in pospešijo razvoj učinkovitih zdravljenj nevroloških stanj, kot so bipolarna motnja, depresija in shizofrenija.

Umetne oblike življenja na obzorju

Kar je bilo nekoč omejeno na področje znanstvene fantastike, bo morda kmalu postalo resničnost. Izredni profesor fizike Chenguang Lou z Univerze Južne Danske in profesor Hanbin Mao z Državne univerze Kent sta bila pionirja pri razvoju umetnih hibridnih molekul z uporabo nanostruktur peptid-DNA. Z združitvijo moči DNK in peptidov so uspešno ustvarili umetne hibridne molekule z različnimi aplikacijami. Te nanostrukture bi lahko potencialno uporabili za ustvarjanje umetnih oblik življenja ali nanomašinov, ki bi lahko dovajali zdravila, diagnosticirali bolezni in celo spremenili cepljenje proti boleznim. Ta preboj odpira nove možnosti za prihodnost medicine in ima ogromen potencial za preoblikovanje zdravstva, kot ga poznamo.

