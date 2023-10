Zaskrbljujoča izguba antarktičnih ledenih polic, razkrita s satelitskimi opazovanji

Satelitska opazovanja so razkrila skrb vzbujajočo izgubo gostote ledu na ledenih policah Antarktike v zadnjih 25 letih, kar poudarja vse hitrejši vpliv podnebnih sprememb. Študija, ki je analizirala 100,000 satelitskih radarskih slik iz misij Evropske vesoljske agencije Copernicus Sentinel-1 in CryoSat, je pokazala, da se je več kot 40 % plavajočih ledenih polic na Antarktiki od leta 1997 znatno zmanjšalo. Od 162 antarktičnih ledenih polic jih je 71 doživelo zmanjšanje prostornine, kar je povzročilo skupno izgubo približno 8.3 bilijona ton ledu v obdobju študije.

Ugotovitve poudarjajo možne posledice te izgube ledu. Kot podaljški kopenskih ledenih plošč Antarktike delujejo ledene police kot ovira, ki upočasnjuje pretok ledu v ocean in tako stabilizira ledenike. Vendar pa izguba ledenih polic ne prispeva samo k dvigovanju morske gladine, ampak tudi k pospešeni izgubi ledu v obliki sladke vode iz ledenika, ki teče v ocean. Ta dvojni vpliv predstavlja veliko tveganje.

Študija je pokazala, da je taljenje ledenih polic povzročilo izpust približno 74 trilijonov ton sveže staljene vode v ocean. Ta dotok staljene vode bi lahko vplival na kroženje oceanov, ki ima ključno vlogo pri uravnavanju globalne temperature in podpiranju vodnega življenja.

Raziskava je pokazala tudi kompleksno sliko izgube ledu na Antarktiki. Ledene police na zahodni strani celine, izpostavljene toplejši vodi zaradi različnih tokov in vetrov, so doživele večjo izgubo ledu v primerjavi s tistimi na vzhodni strani. Ledena polica Getz, največja na Antarktiki, je od leta 2 izgubila 1997 bilijona ton ledu, pri čemer je približno 5 % izgube pripisalo temu, da se je led odlomil in odnesel v ocean. Preostalih 95 % izgube je nastalo zaradi taljenja na dnu ledene police.

Študija zaključuje, da se skoraj polovica ledenih polic na Antarktiki krči brez znakov okrevanja, kar kaže na to, da se ne morejo obnoviti pod pritiskom segrevanja podnebja. To poudarja nujno potrebo po nadaljnjem satelitskem spremljanju Antarktike, kot sta misiji Copernicus Sentinel-1 in CryoSat, da bi sledili in razumeli spremembe, ki se dogajajo v tej oddaljeni polarni pokrajini.

