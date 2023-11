Nove raziskave neba in izziv satelitskih bleskov

Obsežne raziskave neba so pripravljene revolucionirati področje astronomije, saj bodo astronomom omogočile preučevanje nenehno spreminjajočega se neba v veliko krajšem časovnem okviru. Observatoriji, kot so Vera Rubin in drugi, bodo odprli poti za opazovanje prehodnih dogodkov, kot so supernove, v njihovih najzgodnejših fazah. Te raziskave bodo pomagale tudi pri odkrivanju asteroidov blizu Zemlje, ki morda prej niso bili opaženi. Vendar napredek satelitskih konstelacij, kot je Starlink, zaradi svetlobnega onesnaženja predstavlja potencialno grožnjo uspehu teh raziskav.

Nedavna študija, ki jo je izvedla skupina raziskovalcev, se je poglobila v vpliv satelitskih konstelacij na preglede neba, zlasti z uporabo opazovanj iz Zwicky Transient Facility (ZTF). Medtem ko so se prejšnje študije osredotočale predvsem na splošno svetlost satelitov, je ta študija raziskovala odsev satelitov kot odločilni dejavnik. Sateliti lahko zaradi spreminjajoče se orientacije, ko krožijo po orbiti, povzročijo bliskanje ali bleščanje, ko ravne površine odbijajo sončno svetlobo proti Zemlji. Ti bleski so podobni kratkotrajnim prehodnim pojavom, zaradi česar jih je težko razlikovati od resničnih astronomskih dogodkov in filtrirati podatke.

Ekipa je analizirala podatke ZTF v razponu treh let in ugotovila, da imajo satelitski bliski velik vpliv. Ocenili so, da v povprečju žarki trajajo od deset do sto milisekund, pri čemer se na nebu pojavi približno 80,000 satelitskih žarkov na uro. Ta dotok svetlobnega onesnaženja predstavlja veliko oviro za prehodne študije na observatorijih, kot je Vera Rubin, in ogroža uspeh teh projektov. Z ambicioznimi načrti družbe Starlink za izstrelitev dodatnih satelitov, poleg drugih velikih ozvezdij, bi lahko zaradi razširjenosti bleščanja določena prizadevanja za raziskovanje neba postala neizvedljiva.

Pojav satelitskih konstelacij, vključno s Starlinkom, nedvomno prinaša različne prednosti, kot sta premostitev digitalnega razkoraka in povezovanje oddaljenih območij. Vendar ima ta plemeniti cilj svojo ceno, tako v finančnem smislu kot v kompromisu naših nebesnih pogledov. Vzbuja ključno odločitev med zagotavljanjem univerzalne povezljivosti in ohranjanjem dediščine našega temnega neba.

Pogosta vprašanja

V: Kaj so satelitski bleski?

O: Satelitski bleski so kratki utrinki ali bleščice, ki jih proizvajajo sateliti, ko ravne površine na njihovi strukturi odbijajo sončno svetlobo proti Zemlji.

V: Kako satelitski odsevi vplivajo na preglede neba?

O: Satelitske bleske lahko zamenjamo za kratkotrajne prehode, kar lahko povzroči napačno identifikacijo resničnih astronomskih dogodkov. Ta dotok lažno pozitivnih podatkov ovira zmožnost filtriranja hrupa in vpliva na uspeh projektov raziskovanja neba.

V: Kakšna je skrb glede satelitskih konstelacij?

O: Medtem ko satelitske konstelacije, kot je Starlink, ponujajo prednosti v smislu globalne povezljivosti, lahko znatno povečanje števila satelitov povzroči povečano svetlobno onesnaženje med raziskovanjem neba. To svetlobno onesnaženje bi lahko ogrozilo kakovost astronomskih opazovanj in raziskav.

V: Kakšne odločitve je treba sprejeti glede satelitskih konstelacij?

O: Najti ravnotežje med univerzalno povezljivostjo in ohranitvijo našega temnega neba je ključnega pomena. Sprejeti je treba odločitve glede gostote in zasnove satelitskih konstelacij, da bi zmanjšali njihov vpliv na astronomska opazovanja, hkrati pa zagotovili širok dostop do interneta.