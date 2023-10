Vpliv vesoljskega plovila na sestavo Zemljine atmosfere

Nedavna študija, objavljena v Proceedings of the National Academy of Sciences, je razkrila, da sateliti in vesoljska plovila onesnažujejo Zemljino atmosfero z velikimi količinami kovin. To onesnaženje se dogaja v stratosferi, regiji, ki vsebuje veliko koncentracijo ozona.

Raziskovalna skupina, ki jo je vodil Dan Cziczo z Univerze Purdue, je zbirala podatke z letenjem letal na višini skoraj 12 milj. To jim je omogočilo zajem natančnih meritev brez kakršne koli kontaminacije z letalskimi hlapi. Študija je odkrila, da so kovine, kot so litij, baker, aluminij in svinec, ki jih običajno najdemo v vesoljskih plovilih, presegle ravni naravnega kozmičnega prahu.

Poleg tega je skupina ugotovila, da je bilo skoraj 10 odstotkov delcev žveplove kisline, ki so bistveni za zaščito ozonskega plašča, onesnaženih z izhlapenimi ostanki iz vesoljskih plovil. Prisotnost edinstvenih elementov, kot je niobij, kaže na uporabo toplotnih ščitov v raketah. Ti dokazi kažejo na onesnaženje, ki ga povzročajo vesoljska plovila in ne meteoriti, ki že stoletja ostajajo nespremenjeni.

Vpliv tega onesnaženja na okolje še ni popolnoma razumljen. Glede na predvideno povečanje števila satelitov v orbiti pa bi se stanje lahko poslabšalo. Ocenjuje se, da bo do leta 50,000 na voljo dodatnih 2030 satelitov, pri čemer bodo vodilna podjetja, kot sta SpaceX in Amazon. Ta hitra rast v vesoljski industriji pomeni, da bi lahko do 50 odstotkov aerosolnih delcev v stratosferi sčasoma vsebovalo kovine zaradi ponovnega vstopa v vesoljska plovila.

Te ugotovitve vzbujajo zaskrbljenost glede okoljskih posledic širitve vesoljske industrije. Kopičenje vesoljskih odpadkov in sproščanje materialov, ki jih je ustvaril človek, v stratosfero zahteva nadaljnje preiskave. Ker se še naprej močno zanašamo na satelite in vesoljska plovila, postaja razvoj trajnostnih praks, ki zmanjšujejo negativni vpliv na naše ozračje, ključnega pomena.

Vir: Zbornik Nacionalne akademije znanosti