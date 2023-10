Podnebni observatorij Deep Space je posnel spektakularno fotografijo sončnega mrka

Satelit Deep Space Climate Observatory (DSCOVR), skupni napor Nase, Nacionalne uprave za oceane in atmosfero (NOAA) in ameriških zračnih sil, je pred kratkim posnel izjemno fotografijo sončnega mrka "ognjenega obroča", ki se je zgodil 14. 2023. oktober 1. Ta mrk je očaral milijone opazovalcev neba po vsej Ameriki, edinstvena perspektiva DSCOVR iz oddaljenosti skoraj XNUMX milijon milj pa je zagotovila dih jemajoč pogled.

Posnetek, ki ga je posnel DSCOVR, prikazuje naš planet z njegovimi živahnimi modrimi odtenki, nasproti ogromni črnini vesolja. Vendar pa je precejšen del Severne Amerike videti utišan zaradi temne lunine sence. Glavna naloga tega satelita je spremljanje sončnega vetra in izboljšanje napovedi vesoljskega vremena. Poleg tega uporablja Nasino kamero za polikromatsko slikanje Zemlje (EPIC) za opazovanje Zemlje in zajemanje osupljivih dogodkov, kot je nedavni sončni mrk.

Sončni mrki nastanejo, ko se luna postavi med Zemljo in Sonce ter blokira svoj disk iz naše perspektive. Te poravnave so relativno redke, saj je lunina orbita okoli našega planeta nagnjena za približno 5 stopinj v primerjavi z Zemljino orbito okoli sonca.

Med nedavnim mrkom se je zdelo, da sta luna in sonce na zemeljskem nebu približno enake velikosti. Vendar je Lunina eliptična orbita pomenila, da ni mogla popolnoma prekriti sonca, kar je povzročilo obročasti mrk ali mrk z "ognjenim obročem". Pri tej vrsti mrka svetel svetlobni obroč obdaja lunin disk. Tisti, ki so bili dovolj srečni, da so bili na poti obroča, ki je bila široka 130 milj, so bili priča temu veličastnemu pojavu.

Poleg DSCOVR so tudi drugi sateliti v Zemljini orbiti posneli slike in videoposnetke mrka, ko je lunina senca prečkala ZDA z jugovzhoda.

