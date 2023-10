Raziskovanje starodavne pokrajine pod ledom vzhodne Antarktike

Nedavna študija je razkrila skrito, starodavno pokrajino pod ledeno ploščo vzhodne Antarktike, ki ponuja vpogled v predledeniško preteklost regije. Raziskava, ki jo je izvedla Univerza v Durhamu v Združenem kraljestvu, je uporabila satelitske podatke, da bi odkrila zaplato zemlje ob podledeniških bazenih Aurora in Schmidt, ki je ostala večinoma nespremenjena do 34 milijonov let. Ta kos zemlje ponuja "duh pokrajine" pred nastankom ledene plošče, kot je opisal sovodja študije Stewart Jamieson.

Z uporabo obstoječih podatkov so raziskovalci lahko preslikali valovanje na površini ledu, ki je ustrezalo spremembam nadmorske višine pod njim. Ti subtilni prelivi so razkrili podledeniško pokrajino, ki se nahaja 1.2 milje (2 kilometra) pod površjem. Pokrajino so sestavljale tri ločene kopenske mase, povezane z dolinami v obliki črke U, kar kaže, da so bile nekoč del neprekinjene formacije. Vendar pa so med razpadom starodavne superceline Gondvane tektonske sile verjetno povzročile ločitev teh kopenskih mas.

Študija nakazuje, da so se ob ohlajanju podnebja po obdobju krede na vrhu vsake kopenske mase oblikovale ledene kape. Kasnejše taljenje in odtok je ustvaril reke, ki so tekle proti obali, ki se je takrat odpirala. Pred približno 34 milijoni let je ogromna ledena plošča, ki danes prekriva Antarktiko, zrasla in zajela celotno celino ter ohranila to predledeniško pokrajino.

Zanimivo je, da so nekateri deli vzhodne Antarktike zaradi teže ledene plošče doživeli znatno erozijo. Vendar na nedavno odkriti lokaciji led ni dosegel debeline, ki bi omogočala kopičenje vode in s tem preprečila erozijo. To nakazuje, da je ta pokrajina ostala relativno stabilna skozi milijone let.

Medtem ko je za potrditev starosti pokrajine potrebna nadaljnja preiskava, bi vrtanje skozi led za pridobivanje vzorcev kamnin in sedimentov z mesta ponudilo dragocen vpogled. Razumevanje starodavne pokrajine pod ledeno ploščo vzhodne Antarktike je ključnega pomena za napovedovanje njenega obnašanja v segrevajočem se svetu. Z razumevanjem oblike in značilnosti pokrajine lahko znanstveniki dobijo vpogled v trenutni tok ledu in predvidijo prihodnje spremembe.

Pogosta vprašanja

Kaj je nedavna študija odkrila pod ledeno ploščo vzhodne Antarktike?

Študija je razkrila starodavno pokrajino, ki je ostala večinoma nedotaknjena do 34 milijonov let pod ledeno ploščo vzhodne Antarktike.

Kako so odkrili to starodavno pokrajino?

Raziskovalci so uporabili satelitske podatke za preslikavo variacij nadmorske višine na površini ledu, kar je ustrezalo spremembam v spodnji pokrajini. Ti subtilni prelivi so razkrili podledeniško pokrajino, zakopano 1.2 milje (2 kilometra) pod površjem.

Kakšen pomen ima to odkritje?

Razumevanje predledeniške pokrajine pod vzhodno Antarktiko lahko zagotovi dragocen vpogled v napovedovanje obnašanja ledene plošče v svetu, ki se segreva. S proučevanjem oblike in značilnosti pokrajine lahko znanstveniki bolje razumejo trenutni tok ledu in predvidijo prihodnje spremembe.

Ali obstajajo kakšni načrti za potrditev starosti pokrajine?

Raziskovalci upajo, da bodo izvedli nadaljnje preiskave z vrtanjem skozi led in pridobivanjem vzorcev kamnin in sedimentov z mesta. To bi omogočilo natančnejšo določitev starosti pokrajine.