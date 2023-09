Očarljiv intervju Sarah Abo z astronavtom Michaelom Collinsom

Novinarka Sarah Abo je imela v nedavnem intervjuju čast govoriti z astronavtom Michaelom Collinsom, pilotom Nasinega vesoljskega plovila Apollo 11, ki je leta 1969 uspešno pripeljalo prve ljudi na Luno. Medtem ko se imena, kot sta Neil Armstrong in Buzz Aldrin, pogosto povezujejo s tem zgodovinska misija, so bile Collinsove pilotske sposobnosti tiste, ki so zagotovile njihovo varno vrnitev na Zemljo.

Čeprav Collins sam ni stopil na Luno, je njegovo neverjetno potovanje izven planeta na Sarah pustilo trajen vtis. Collinsovo perspektivo je opisala kot osupljivo, in izjavila, da ko ste v vesolju in vidite Zemljo, se zdi kot majhen primerek, ki ga lahko pokrijete s palcem. Ta izkušnja služi kot opomin na našo majhnost v prostranosti galaksije, v kateri živimo.

Med njunim pogovorom je Sarah ugotovila, da je Collins globoko v skladu s človeško naravo. Vse do svoje smrti leta 2021 je še naprej utelešal radovednost in osebno rast. Collins je poudaril pomen radovednosti, želje po tem, da bi izvedeli več o drugih, in spodbujanja pripravljenosti postavljati vprašanja in poslušati. Verjel je, da lahko skozi to radovednost še naprej rastemo kot posameznik.

Sarah je na intervju z Michaelom Collinsom gledala kot na izjemno priložnost. Navdihnila so jo njegova spoznanja o človeški želji po znanju in razumevanju. Collinsova edinstvena perspektiva kot astronavta, ki kroži okoli lune, je služila kot opomin na naše mesto v vesolju in pomen radovednosti in rasti v naših življenjih.

