Raziskovanje skrivnosti Jupitrove lune Ganimeda: razkrita slana preteklost

Novi podatki, ki jih je zbrala Nasina misija Juno, so odkrili zanimive vpoglede v sestavo Ganimeda, Jupitrove največje lune. Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) spektrometer na krovu Juno je zaznal mineralne soli in organske spojine na lunini površini ter zagotovil dragocene namige o njeni zgodovini in naravi njenega skritega podzemnega oceana. Ugotovitve so bile objavljene v reviji Nature Astronomy in osvetljujejo preteklost Ganimeda kot potencialno slanega sveta.

Ganimed, večji od Merkurja, že dolgo navdušuje znanstvenike zaradi svoje ledene skorje, ki skriva ogromen notranji ocean. Prejšnja opazovanja vesoljskega plovila Galileo in vesoljskega teleskopa Hubble so le nakazovala prisotnost soli in organskih snovi, vendar jim je manjkala prostorska ločljivost, potrebna za natančno analizo.

Med bližnjim preletom 7. junija 2021 je Juno zbrala podatke, ko je letela nad Ganimedom na najmanjši višini 650 milj. Instrument JIRAM je posnel infrardeče slike in spektre luninega površja ter razkril kemične prstne odtise različnih materialov. Podatki visoke ločljivosti so ponudili jasnost brez primere, kar je znanstvenikom omogočilo identifikacijo hidriranega natrijevega klorida, amonijevega klorida, natrijevega bikarbonata in morda alifatskih aldehidov.

Prisotnost teh amonijskih soli nakazuje, da je Ganimed morda kopičil materiale, ki so bili dovolj hladni, da je med nastankom kondenziral amoniak. Zaznane karbonatne soli so lahko tudi ostanki ledu, bogatega z ogljikovim dioksidom.

Zanimivo je, da so podatki JIRAM-a razkrili, da je bilo največ soli in organskih snovi najdenih v temnih in svetlih terenih, zlasti na območjih, zaščitenih z Ganimedovim magnetnim poljem. To kaže, da so opažene površinske značilnosti lahko ostanki globoke oceanske slanice, ki je dosegla ledeno lunino površino.

Te prelomne ugotovitve utirajo pot boljšemu razumevanju Ganimedove evolucije in odpirajo nova vprašanja o potencialni bivalnosti drugih ledenih lun v sončnem sistemu.

Za več informacij o NASA-ini misiji Juno obiščite: nasa.gov.