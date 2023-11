Nasina misija Juno odkrije soli in organske snovi na Jupitrovi luni Ganimed

Podatki, ki jih je zbrala Nasina misija Juno, so razkrili prelomno odkritje na Jupitrovi največji luni Ganimedu. Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) spektrometer na krovu Juno je med nedavnim bližnjim preletom zaznal mineralne soli in organske spojine na površini lune. Te ugotovitve, objavljene v reviji Nature Astronomy, so ključne pri razkrivanju izvora Ganimeda in sestave njegovega globokega oceana.

Ganimed, večji od planeta Merkur, je očaral znanstvenike zaradi prisotnosti ogromnega notranjega oceana, skritega pod njegovo ledeno skorjo. Prejšnja opazovanja vesoljskih plovil, kot sta Nasin Galileo in vesoljski teleskop Hubble, so namigovala na obstoj soli in organskih snovi; vendar ločljivost teh opažanj ni bila zadostna za dokončno potrditev.

7. junija 2021 se je Juno lotila bližnjega preleta Ganimeda in preletela le na višini 650 milj. Med tem manevrom je instrument JIRAM zajel infrardeče slike in spektre, kar je znanstvenikom omogočilo, da pregledajo lunino površino v podrobnostih brez primere. Predvsem je JIRAM dosegel prostorsko ločljivost za infrardečo spektroskopijo, ki je boljša od 0.62 milje na slikovno piko. S tem naprednim slikanjem je ekipa Juno odkrila različne spektralne značilnosti, povezane z materiali, ki niso voda-led, vključno s hidriranim natrijevim kloridom, amonijevim kloridom, natrijevim bikarbonatom in morda alifatskimi aldehidi.

Prisotnost amoniranih soli nakazuje, da je Ganimed morda kopičil materiale, ki so bili dovolj hladni, da je med nastajanjem kondenziral amoniak. Poleg tega so lahko karbonatne soli, najdene na Luni, ostanki ledu, bogatega z ogljikovim dioksidom, kar zagotavlja nadaljnji vpogled v geološko zgodovino Ganimeda.

Eden od zanimivih vidikov študije je, da je bilo največje število soli in organskih snovi odkrito v temnih in svetlih terenih, ki se nahajajo blizu zemljepisnih širin, zaščitenih z Ganimedovim magnetnim poljem. Ta ugotovitev kaže, da so opažene soli in organske snovi verjetno ostanki globoke oceanske slanice, ki je dosegla lunino površino.

Misija Juno še naprej raziskuje druge fascinantne svetove v sistemu Jupitra. Po raziskovanju Ganimeda in Evrope, še ene lune, za katero sumijo, da ima pod svojo ledeno zunanjostjo ocean, se Juno zdaj osredotoča na Io. Vesoljsko plovilo naj bi se Io približalo 30. decembra 2022, kar bo zagotovilo dodatne priložnosti za prelomna odkritja.

FAQ

1. Kaj je Nasina misija Juno odkrila na Ganimedu?

Nasina misija Juno je med bližnjim preletom lune odkrila mineralne soli in organske spojine na površini Ganimeda. Zaznavanje je bilo izvedeno s spektrometrom Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) na krovu vesoljskega plovila Juno.

2. Zakaj je Ganimed pomemben za znanstvenike?

Ganimed je zelo zanimiv za znanstvenike, saj pod svojo ledeno skorjo skriva ogromen notranji ocean vode. Preučevanje sestave Ganimeda in izvora njegovega oceana lahko zagotovi dragocene vpoglede v nastanek lune in možnost bivanja.

3. Kakšna je prostorska ločljivost, ki jo doseže JIRAM med preletom?

Instrument JIRAM na krovu Juno je med preletom Ganimeda dosegel prostorsko ločljivost za infrardečo spektroskopijo, ki je boljša od 0.62 milje (1 kilometer) na piksel. Ta slika z visoko ločljivostjo je znanstvenikom omogočila identifikacijo in analizo edinstvenih spektralnih značilnosti materialov, ki niso voda-led, na površini lune.

4. Kakšen je pomen iskanja soli in organskih snovi v zaščitenih zemljepisnih širinah na Ganimedu?

Prisotnost soli in organskih snovi v temnih in svetlih območjih v bližini zemljepisnih širin, ki jih ščiti Ganimedovo magnetno polje, nakazuje, da gre za ostanke globoke oceanske slanice, ki je dosegla lunino površino. Ta ugotovitev daje dragocene namige o geološki zgodovini Ganimeda in procesih, ki se dogajajo v njegovi notranjosti.