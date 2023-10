Okolju prijazna rešitev za odstranjevanje mikroplastike iz vode

By

Raziskovalci na Korejskem inštitutu za znanost in tehnologijo (KIST) so razvili okolju prijazen material, ki lahko učinkovito odstrani mikroplastiko iz vode. Mikroplastika, ki je plastični odpadek, ki sčasoma razpade na delce, manjše od 20 μm, predstavlja veliko tveganje za okolje in zdravje. Trenutne čistilne naprave ne morejo odstraniti mikroplastike, manjše od 20 μm, zaradi česar je treba najti alternativne rešitve.

Dr. Jae-Woo Choi in njegova ekipa v Centru za raziskave vodnega kroga pri KIST so razvili trdno flokulant na osnovi kovinsko-organskega skeleta, ki lahko združuje nanoplastiko pod obsevanjem vidne svetlobe. Material temelji na prusko modri barvi, snovi na osnovi kovinsko-organskih ogrodij, ki se je prej uporabljala za adsorpcijo radioaktivnih elementov iz odpadne vode.

Raziskovalci so odkrili, da lahko prusko modra učinkovito agregira mikroplastiko pod vidno svetlobo. Nato so razvili material, ki maksimira učinkovitost agregacije prusko modre s prilagajanjem kristalne strukture. Ko material obsevamo z vidno svetlobo, se lahko mikroplastika, velika kot 0.15 μm, aglomerira v približno 4,100-krat večjo velikost, zaradi česar jo je lažje odstraniti.

V poskusih je raziskovalcem z razvitim materialom uspelo odstraniti do 99 % mikroplastike iz vode. Poleg tega lahko material flokulira mikroplastiko, več kot trikrat večjo od lastne teže, s čimer je za približno 250-krat boljši od običajnih flokulantov, ki uporabljajo železo ali aluminij.

Ta okolju prijazna rešitev ne le učinkovito odstranjuje mikroplastiko, temveč uporablja tudi prusko modrino, ki je neškodljiva za človeško telo. Je trden flokulant, ki omogoča enostavno predelavo ostankov v vodi, in kot vir energije uporablja naravno svetlobo, kar ima za posledico nizkoenergijski proces.

Raziskovalci verjamejo, da ima ta tehnologija velik potencial za komercializacijo in jo je mogoče uporabiti za splošne reke, naprave za čiščenje odpadne vode in naprave za čiščenje vode. Poleg mikroplastike se material lahko uporablja tudi za odstranjevanje drugih onesnaževalcev iz vodnih sistemov.

Raziskava, ki jo podpira Ministrstvo za znanost in IKT, je bila 1. oktobra objavljena v mednarodni reviji Water Research.

vir:

– Korejski inštitut za znanost in tehnologijo (KIST)