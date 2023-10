Ryuzo Yanagimachi, pionir raziskav plodnosti, je umrl pri 95 letih

By

Ryuzo Yanagimachi, pionir na področju raziskav plodnosti, je 95. septembra v Honoluluju umrl v starosti 27 let. Bil je znan po svojem delu pri uspešnem kloniranju več generacij miši leta 1997, pred napovedjo ovce Dolly, prvega kloniranega sesalca. Yanagimachijeva prelomna tehnika, ki jo je razvil z enim od njegovih podoktorskih študentov, je vključevala uporabo kumulusnih celic, ki obkrožajo jajce, v primerjavi s pristopom izstradanih odraslih celic, ki ga je uporabila škotska ekipa, ki je klonirala Dolly. Njegova metoda je imela 2- do 3-odstotno uspešnost, kar je bistveno bolje od bolj surovega postopka, ki ga uporablja škotska ekipa.

Kljub svojim prispevkom k kloniranju je Yanagimachi ostal skeptičen in je opozoril na nevarnosti in etične pomisleke, povezane s kloniranjem ljudi. Poudaril je pomen reproduktivnih metod, usklajenih s procesi v naravi.

Yanagimachi, rojen leta 1928 na Japonskem, je študiral zoologijo in živalsko embriologijo na Univerzi Hokkaido. Po težavah pri iskanju akademskih položajev na svojem področju na Japonskem se je leta 1960 pridružil Fundaciji Worcester za biomedicinske raziskave v ZDA. Kasneje je leta 1966 sprejel mesto na Univerzi na Havajih, kjer je preživel preostanek svoje kariere.

Yanagimachi se je upokojil leta 2005, vendar je nadaljeval z delom kot zaslužni profesor do svoje smrti. Prejel je številna priznanja, vključno s prestižno kjotsko nagrado leta 2021. Kljub svojim pohvalam je Yanagimachi ostal skromen in svoj uspeh pripisal postavljanju »neumnih« vprašanj, ki so občasno prinesla pomembne preboje.

