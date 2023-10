Staranje ruske opreme na Mednarodni vesoljski postaji vzbuja zaskrbljenost

By

Vodja ruske vesoljske agencije Jurij Borisov je izrazil zaskrbljenost zaradi staranja opreme na Mednarodni vesoljski postaji (ISS). Izjava Borisova prihaja po tem, ko je v ruskem segmentu ISS prišlo do tretjega puščanja hladilne tekočine v manj kot enem letu, kar je sprožilo vprašanja o zanesljivosti cenjenega ruskega vesoljskega programa.

Po besedah ​​Borisova je ruska oprema na ISS presegla predvideno življenjsko dobo. Izjavil je, da je "osemdeset odstotkov ruske opreme poteklo garancijsko obdobje," in poudaril nujno potrebo po posodobitvah in zamenjavah. To vzbuja pomisleke glede sposobnosti ruskega segmenta, da še naprej učinkovito deluje na ISS.

V zadnjih nekaj desetletjih se je ruski vesoljski program soočil z več neuspehi. Od razpada ZSSR v devetdesetih letih je program naletel na težave, vključno z izgubo dveh misij na Mars in lunarne sonde. Nedavna nesreča misije Luna-1990, ki je trajala 25 let, je dodatno poudarila izzive, s katerimi se sooča ruska vesoljska agencija.

Borisov je priznal potrebo po izboljšavah, pri čemer je poudaril pomen učenja na napakah in prizadevanja za njihovo odpravo. Kot dejavnik, ki je prispeval k dolgotrajnemu razvoju Lune-25, je navedel neredno financiranje. Kljub tem neuspehom je ruski predsednik Vladimir Putin izrazil svojo zavezanost nadaljevanju ruskega lunarnega programa.

Ruski vesoljski sektor se spopada s težavami financiranja in korupcijskimi škandali, ki so v zadnjih letih ovirali napredek. Vendar pa potekajo prizadevanja za reševanje teh vprašanj in zagotovitev prihodnjega uspeha ruskih vesoljskih misij.

