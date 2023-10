Nova obzorja: ruski kozmonavti izvedli nepozaben vesoljski sprehod, da bi premagali izzive

Dva ruska kozmonavta, Oleg Kononenko in Nikolai Chub, sta se 25. oktobra podala na izjemen vesoljski sprehod, ki je trajal več kot sedem ur, da bi premagala različne izzive zunaj Mednarodne vesoljske postaje (ISS). Njihova misija je vključevala številne kritične naloge, vključno z namestitvijo sintetičnega radarskega komunikacijskega sistema in namestitvijo nanosatelita za oceno tehnologije sončnih jader. Poleg tega so kozmonavti pregledali zunanji rezervni radiator na večnamenskem laboratorijskem modulu Nauka, ki je nedavno naletel na težavo s puščanjem hladilne tekočine.

Med vesoljskim sprehodom so kozmonavti uspešno namestili radarski komunikacijski sistem, razen manjše težave z eno od plošč, ki bo odpravljena kasneje. Poleg tega se sončno jadro nanosatelita ni popolnoma razprlo, kar so opazile kamere med njegovim odhodom s postaje.

Pregled rezervnega radiatorja se je izkazal za polnega, ko se je med spremljanjem točke puščanja nepričakovano sprostil mehurček hladilne tekočine. Na srečo izpuščena hladilna tekočina ni prišla v stik z oblekami kozmonavtov.

Da bi zagotovila čistost vesoljske postaje, sta Kononenko in Chub pred ponovnim vstopom v postajo skrbno pregledala svoja vesoljska skafandra Orlan in orodja za sledi hladilne tekočine. Prav tako so obrisali svojo opremo po ponovnem tlaku, kar je zmanjšalo vnos morebitnih onesnaževalcev. Preostale sledi kontaminantov bodo hitro odstranili znotraj vesoljske postaje z dodatnimi metodami filtracije.

Ta zgodovinski vesoljski sprehod je zaznamoval 268. misijo, namenjeno sestavljanju, vzdrževanju in izboljšanju Mednarodne vesoljske postaje. Medtem ko je Kononenko opravil šest vesoljskih sprehodov, je bilo to Chubovo prvo potovanje v prostranstva vesolja.

Ruska vesoljska agencija Roscosmos je pred tem ugotovila puščanje na rezervnem radiatorju modula Nauka. Predvsem primarni radiator na modulu še naprej deluje pravilno in podpira hladilne procese znotraj modula brez kakršnega koli negativnega vpliva na posadko ali delovanje postaje.

Zaradi varnosti se je NASA odločila, da ta mesec preloži dva načrtovana vesoljska sprehoda. Prestavljeni datumi za vesoljski sprehod, v katerem sodelujeta astronavta NASA Loral O'Hara in astronavt ESA Andreas Mogensen, ter vesoljski sprehod, v katerem sodelujeta astronavta NASA Loral O'Hara in Jasmin Moghbeli, še niso objavljeni.

