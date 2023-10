Ali se petelini prepoznajo v ogledalu? Nova študija osvetljuje

Prelomna študija, ki so jo izvedli raziskovalci z univerz v Bonnu in Bochumu ter MSH Medical School Hamburg, izpodbija konvencionalno razumevanje ptičje inteligence. Namen študije je bil raziskati samozavedanje pri kokoših, zlasti s poudarkom na petelinih in njihovi sposobnosti, da se prepoznajo v ogledalu.

Tradicionalno se je "Mark Test" uporabljal za ocenjevanje samoprepoznavanja pri živalih. Vendar pa je ta test dal nedosledne rezultate, zaradi česar so raziskovalci iskali bolj ekološko pomemben pristop. Sonja Hillemacher in dr. Inga Tiemann sta se v sodelovanju s prof. dr. dr. hc Onurjem Güntürkünom odločili raziskati naravno vedenje petelinov, da bi oblikovali primernejši test.

Z izkoriščanjem dejstva, da petelini oddajajo alarmne klice, da svoje prijatelje opozorijo na morebitne plenilce, so raziskovalci zasnovali inovativen poskus. Ustvarili so nadzorovano okolje, kjer so petelini lahko vizualno zaznavali drug drugega, medtem ko so bili ločeni z mrežo. Ko je bila uvedena simulirana grožnja plenilcev, so petelini oddali bistveno večje število alarmnih klicev kot takrat, ko so bili sami.

Na podlagi teh ugotovitev so raziskovalci v testno okolje uvedli ogledalo, da bi preverili, ali bi se petelini odzvali z alarmnimi klici, ko bi videli svoj odsev. Presenetljivo je, da so petelini oddajali drastično manj klicev, kar kaže na to, da svojih odsevov niso dojemali kot drugo ptico.

Ti rezultati izpodbijajo prejšnje predpostavke o sposobnosti samoprepoznavanja petelinov. Sonja Hillemacher predlaga, da čeprav petelini morda prepoznajo svoje odseve, si lahko zrcalno entiteto razlagajo kot nenevarno, kar vodi do manj alarmnih klicev.

Ta raziskava poudarja pomen kontekstualno pomembnih pogojev v vedenjskih testih in poziva k spremembi perspektive in metodologije v študijah kognicije na živalih. Z upoštevanjem naravnega vedenja in okolja živali lahko znanstveniki odkrijejo nove vpoglede v njihovo inteligenco.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je "Mark Test"?

"Mark Test" je tradicionalna metoda, ki se uporablja za ocenjevanje samoprepoznavanja pri živalih. Vključuje postavitev barvne oznake na žival, ki je vidna le skozi zrcalni odsev. Če žival pokaže, da se znamenja zaveda tako, da z njim komunicira skozi ogledalo, to kaže na samoprepoznavanje.

V: Kakšne so bile ugotovitve študije o samozavedanju petelin?

Študija je pokazala, da so petelini oddali bistveno manj alarmnih klicev, ko so videli svoj odsev v ogledalu, kot takrat, ko so videli drugega petelina. To nakazuje, da petelini lahko prepoznajo svoje odseve, čeprav jih dojemajo kot nenevarne entitete.

V: Kako ta raziskava vpliva na pravice in dobro počutje živali?

Raziskava poudarja pomen upoštevanja naravnega vedenja in okolja živali pri vedenjskih testih. Z boljšim razumevanjem kognicije in samozavedanja živali se lahko zavzemamo za izboljšano dobro počutje in pravice različnih vrst, zlasti v sektorjih, kot sta kmetijstvo in raziskave.