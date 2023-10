Ponovno definiranje našega razumevanja: petelini in samoprepoznavanje

Piščance pogosto povezujemo s preprostim vedenjem, kot sta kokodakanje in praskanje, vendar nedavne raziskave kažejo, da imajo morda veliko bolj intrigantno sposobnost. Skupina raziskovalcev z univerz v Bonnu in Bochumu je v sodelovanju z MSH ​​Medical School Hamburg odkrila prepričljive dokaze, ki kažejo, da lahko petelini prepoznajo lastne odseve v ogledalu.

Čeprav se to na začetku morda zdi nepomembno, so posledice daljnosežne. Odkritje odpira vznemirljivo novo pot raziskovanja, ki sega izven področja teh pernatih bitij in potencialno na novo definira naše razumevanje samozavedanja med različnimi živalskimi vrstami. Poleg znanstvenega pomena imajo te ugotovitve tudi posledice za razprave o pravicah in dobrem počutju živali.

Študija, predstavljena v reviji PLOS ONE, je uporabila "Mark Test" kot merilo samoprepoznavanja. Vendar pa je tradicionalna metoda nanašanja razločnega znaka lahko nezanesljiva, saj se lahko nekatere živali izognejo ogledalom zaradi nenaravnega okolja.

Da bi rešili to zaskrbljenost, so raziskovalci eksperiment z ogledalom prilagodili tako, da posnemajo ekološko pomembno vedenje. Na podlagi petelinjih prirojenih alarmnih klicev, ki se uporabljajo za opozarjanje kokoši pred plenilci, so vključili realistično podobo strašne ptice roparice. Ekipa je opazovala reakcije petelinov tako v prisotnosti drugega petelina kot ob soočenju s svojim odsevom.

Rezultati so bili izjemni. V prisotnosti sopetelina je bilo 77 alarmov, ko pa se je sam soočil z virtualnim plenilcem, je bilo oddanih le 17 klicev. Ob soočenju z njihovo zrcalno podobo in grozečo ujedo je bilo zabeleženih le 25 alarmnih klicev. To nakazuje, da petelini svojih odsevov niso zamenjali za drugega petelina, kar kaže na možnost samoprepoznavanja.

Ta študija izpodbija naše predsodke o kognitivnih sposobnostih piščancev in odpira zanimiva vprašanja o kompleksnosti njihovih mentalnih procesov. Potrebne so nadaljnje raziskave, da bi se poglobili v ta fascinanten pojav in v celoti razumeli posledice za naše razumevanje živalske zavesti.

FAQ

V: Kaj je "Mark Test"?

"Mark Test" je splošno priznana metoda za ocenjevanje samoprepoznavanja pri živalih. Vključuje nanašanje razpoznavnega znaka na telo živali, ki ga je mogoče videti le pred ogledalom. Če žival kaže samosvojo vedenje proti znamki, to kaže na samozavedanje.

V: Zakaj je samoprepoznavanje pomembno?

Samoprepoznavanje velja za pokazatelj višjih kognitivnih sposobnosti, kot sta samozavedanje in zavest. Ima pomembne posledice za razumevanje notranjega življenja živali in lahko vpliva tudi na razprave o pravicah in dobrobiti živali.

V: Kako so raziskovalci prilagodili poskus ogledala za peteline?

Da bi ustvarili bolj ekološko relevanten test, so raziskovalci vključili petelinove prirojene alarmne klice, ki se uporabljajo za opozarjanje drugih kokoši pred plenilci. Z uvedbo realistične podobe ptice roparice in opazovanjem odzivov petelinov so želeli oceniti, ali ptice prepoznajo lastne odseve ob simulirani grožnji.

Viri:

