SpaceX si prizadeva za hitrejše licenciranje izstrelitev

By

Povzetek: SpaceX izvaja pritisk na Zvezno upravo za letalstvo (FAA), da pospeši postopek licenciranja izstrelitev. Raketa Starship podjetja je pripravljena za drugi preizkus letenja, vendar čaka na končno regulatorno odobritev. SpaceX upa, da bo lansiran v prvi polovici novembra. Medtem namerava Virgin Galactic 2. novembra opraviti svojo šesto misijo v šestih mesecih. Mala podjetja za izstrelitev se borijo za konkurenco nizkim cenam SpaceX-a za misije Falcon 9. Prevladujoč položaj družbe SpaceX na trgu je imel "zelo srhljiv" učinek na industrijo malih izstrelitev. SpaceX ponuja priložnosti za izstrelitev malih satov s skupno vožnjo že od 5,500 USD na kilogram, kar je precej nižja cena od tiste, ki jo ponujajo namenske majhne nosilne rakete. Tri ameriška podjetja, SpaceX, Blue Origin in Virgin Galactic, so zaprosila za podaljšanje učnega obdobja, preden bodo uvedeni novi zvezni varnostni predpisi za komercialne človeške vesoljske misije. 20-letni moratorij na zvezne predpise naj bi potekel 1. januarja.

SpaceX krepi svoja prizadevanja za pridobitev dovoljenj za hitrejše izstrelitve od Zvezne uprave za letalstvo (FAA). Podjetje je zaključilo potrebne priprave za drugi preizkus letenja svoje rakete Starship, vendar čaka na končno regulatorno odobritev. Najzgodnejši možni datum lansiranja je zdaj prva polovica novembra. Virgin Galactic pa se pripravlja na že šesto misijo v šestih mesecih, ki bo predvidoma 2. novembra.

Vendar pa se majhna lansirna podjetja soočajo z izzivi pri tekmovanju z nizkimi cenami SpaceX za misije Falcon 9. Vodstvo industrije je izjavilo, da ima prevladujoč položaj SpaceX-a na trgu pomemben vpliv na industrijo malih izstrelitev, zaradi česar težko konkurirajo s ceno. SpaceX trenutno ponuja priložnosti za izstrelitev majhnih satelitov s skupno vožnjo že od 5,500 USD na kilogram. Medtem ko so se te cene zvišale z začetnih 5,000 USD na kilogram, še vedno ostajajo daleč pod ponudbo namenskih malih nosilnih raket.

Poleg tega so se tri ameriška podjetja, SpaceX, Blue Origin in Virgin Galactic, združila, da bi zaprosila za podaljšanje učnega obdobja, preden se začnejo izvajati novi zvezni varnostni predpisi za komercialne človeške vesoljske misije. Trenutni 20-letni moratorij na zvezne predpise naj bi se iztekel 1. januarja. Podjetja verjamejo, da industrija še ni dovolj zrela za sprejetje novih varnostnih predpisov, zato sodelujejo s FAA in drugimi vladnimi agencijami, da bi vzpostavili novo varnost okvir za vesoljski transport.

Viri:

– Vir 1: Trevor Mahlmann/Ars Technica – https://arstechnica.com/science/2021/10/rocket-report-spacex-pushes-for-faster-launch-licensing/

– Vir 2: Vesoljske novice – https://spacenews.com/small-launch-companies-struggle-with-falcon-9-prices/

– Vir 3: Ars – https://arstechnica.com/science/2021/10/the-rocket-report-an-ars-newsletter/