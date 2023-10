Indija uspešno testira sistem pobega za kapsulo posadke, ocenjeno za ljudi

By

Indija je dosegla pomemben mejnik v svojem programu človeških vesoljskih poletov z uspešnim preizkusom sistema reševanja posadke za vesoljsko plovilo Gaganyaan. Preizkus med letom, ki je potekal v soboto, je pokazal raketne motorje in padala, ki bi pognali vesoljsko plovilo stran od okvarjene nosilne rakete.

Med preizkusom je bila različica kapsule Gaganyaan brez posadke izstreljena na vrhu enostopenjske rakete na tekoče gorivo. Približno eno minuto po izstrelitvi se je sprožil prekinitveni manever in kapsula se je ločila od pospeševalnika, da bi skočila s padalom v morje. Indijski uradniki so bili navdušeni nad izidom testnega leta in ga označili za prvi večji mejnik v 1.1 milijarde dolarjev vrednem programu Gaganyaan.

"Potovanje Gaganyaana smo začeli s to prvo izstrelitvijo zaporedja prekinitev testnega vozila in to se bo ponovilo večkrat pod različnimi pogoji," je dejal Sreedhara Somanath, predsednik Indijske organizacije za vesoljske raziskave. Indija načrtuje, da bo naslednje leto izvedla več testov sistema za prekinitev izstrelitve, pa tudi nepilotirano misijo Gaganyaan v orbito. Cilj pošiljanja astronavtov v nizkozemeljsko orbito z vesoljskim plovilom Gaganyaan je leto 2025.

Uspešen preizkus sistema za reševanje posadke je pomemben korak naprej za indijske ambicije na področju človeških vesoljskih poletov. Dokazuje sposobnost države, da zagotovi varnost svojih astronavtov med scenariji izstrelitve in vrnitve. Z razvojem lastnega vesoljskega plovila s posadko se Indija postavlja kot glavni igralec na področju raziskovanja vesolja.

Kaj je vesoljsko plovilo Gaganyaan?

Vesoljsko plovilo Gaganyaan je prvo indijsko vesoljsko plovilo s posadko, namenjeno prevozu astronavtov v nizko zemeljsko orbito.

Kaj je bilo testirano med preizkusom med letom?

Preizkus med letom je bil osredotočen na sistem za reševanje posadke, ki vključuje raketne motorje in padala za varno ločevanje vesoljskega plovila od okvarjene nosilne rakete.

Kakšen je časovni načrt za pošiljanje astronavtov v orbito z vesoljskim plovilom Gaganyaan?

Indijski uradniki nameravajo poslati astronavte v nizkozemeljsko orbito z vesoljskim plovilom Gaganyaan do leta 2025. Pred tem bodo opravili več preizkusov sistema za prekinitev izstrelitve in misije Gaganyaan brez pilota.