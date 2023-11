Komet 12/P Pons-Brooks: nebesni spektakel, ki ga je treba čakati

Očarljiv komet, ki so ga zaradi svoje značilne oblike, ki spominja na dva rogova, poimenovali "hudičev komet", drvi skozi notranji sončni sistem. Komet 12/P Pons-Brooks, kot je uradno znan, se bo spomladi najbolj približal Zemlji in potencialno ponudil osupljiv prizor, viden s prostim očesom.

Ko je 21. aprila 2024 dosegel svoj perihelij, točko, ki je soncu najbližja točka v orbiti, bo ta kozmični potepuh nato najbližje našemu planetu šel 2. junija. Astronomi izražajo možnost, da ujamejo utrinek kometa pod jasnim in temnim nebom. v tem času, saj lahko oddaja dovolj svetlosti za opazovanje brez pomoči.

V pričakovanju njegovega približevanja so bili navdušenci, oboroženi z zmogljivimi teleskopi, že deležni izjemne predstave. Komet 12/P Pons-Brooks je v zadnjih nekaj mesecih pokazal dva izbruha, enkrat julija in drugega v začetku tega meseca. V obeh primerih se je sij kometa okrepil, spremljalo pa ga je izločanje plina in ledenih ostankov, ki so oblikovali zanimivo obliko njegovih dveh ujemajočih se rogov. Nekateri opazovalci zvezd so celo ugotovili podobnosti med videzom kometa po izbruhu in ikonično zvezdno ladjo Millennium Falcon iz franšize "Vojna zvezd".

Amaterski astronom Eliot Herman je z oddaljenimi teleskopi v Utahu posnel izjemne slike kometa 12/P Pons-Brooks in njegovih hudičevih rogov. Komet sestavlja jedro, sestavljeno iz prahu, plina in ledu, obdano z briljantnim plinastim oblakom, znanim kot koma. Ko sončna svetloba in sončno sevanje prodreta v jedro kometa, pride do občasnih silovitih izbruhov, podobnih opazovanim izbruhom.

Čeprav natančni mehanizmi, na katerih temelji nastanek kometovih začasnih rogov, še niso povsem razumljeni, strokovnjaki sumijo, da izvirajo iz teh ledenih izbruhov. Struktura kometa verjetno vpliva na videz izbruhanih plinskih in ledenih oblakov, ki ustvarjajo iluzijo rogov, kot jih vidimo iz zemeljskih teleskopov.

Komet 1812/P Pons-Brooks, ki ga je leta 1883 odkril francoski astronom Jean-Louis Pons in kasneje znova opazoval astronom William Brooks leta 12, se poda na 71-letno kroženje okoli sonca. Zato se bo po prihajajočem bližnjem srečanju spomladi umaknila v zunanji del osončja, da bi se znova pojavila čez več desetletij.

Ker je komet 12/P Pons-Brooks v neposredni bližini, se astronomi vneto pripravljajo na preučevanje kometa 8/P Pons-Brooks, preden zaniha okoli sonca in odpotuje nazaj na obrobje naše kozmične soseske. Predvsem njegov pristop sovpada s popolnim sončnim mrkom 2024. aprila XNUMX, kar ponuja redko priložnost za opazovanje bližine kometa soncu. Eliot Herman predvideva, da bo ta dogodek lahko omogočil opazovanje s prostim očesom zaradi edinstvenih okoliščin mrka, in izraža navdušenje nad tem, da bo mrk opazoval in fotografiral iz Teksasa.

