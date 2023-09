Znanstveniki so prvič pridobili in dekodirali RNK iz izumrlega tasmanskega tigra

By

Genetiki so dosegli pomemben mejnik z uspešno pridobitvijo in dekodiranjem RNK (ribonukleinske kisline) iz izumrle živali, tasmanskega tigra. Raziskovalna skupina je izolirala RNK iz 130 let starega vzorca tilacina, živali, znane tudi kot tasmanski tiger, v švedskem Naravoslovnem muzeju. Ta preboj je pomemben, ker medtem ko se DNK običajno ekstrahira iz fosilov, pridobivanje RNK zagotavlja več dragocenih informacij o organizmu.

RNA nosi genetske informacije in ima ključno vlogo pri sintezi beljakovin in uravnavanju celičnega metabolizma. Z analizo RNK znanstveniki pridobijo vpogled v biologijo in regulacijo metabolizma izumrle vrste. Ekipa je odkrila izoformo mikroRNK, specifično za tilacin, ki ne bi bila potrjena brez dokazov RNK.

Vendar pa izolacija RNK iz starih vzorcev predstavlja velik izziv. V nasprotju z DNK je RNK ena veriga in je manj stabilna, zaradi česar je nagnjena k hitri razgradnji. Raziskovalci so morali prilagoditi svojo metodo ekstrakcije za delo s starejšim vzorcem. Uspelo jim je izvleči na milijone fragmentov RNK iz mišičnega in kožnega tkiva tilacina.

Tilacin, vrhovni plenilec, po velikosti podoben volku, se je soočil z izumrtjem zaradi človeških dejavnosti. Evropski naseljenci so jih v 18. stoletju lovili do skorajšnjega izumrtja, ker so predstavljali grožnjo živini. Do 20. stoletja je tilacin preživel le v Tasmaniji. Zadnji znani posameznik je umrl v tasmanskem živalskem vrtu leta 1936. Kljub prizadevanjem, da bi našli skrite populacije, vrsta velja za izumrlo.

Ugotovitve študije imajo potencialne posledice, ki presegajo znanstvene raziskave. Nekatere znanstvenike zanima uporaba genetskih informacij za oživitev tilacina. Čeprav študija RNK ni neposredno povezana s temi prizadevanji, zagotavlja dragocen vpogled v genetsko sestavo vrste, tkivno specifično gensko izražanje in morebitne virusne okužbe.

Ekstrakcija in dekodiranje RNK iz izumrle živali odpira vrata globljemu razumevanju biologije izumrlih vrst in možnosti natančnejše rekonstrukcije njihovih genomov.

Viri:

– [Povezava do znanstvene študije, brez URL-ja]

– [Povezava do znanstvene študije, brez URL-ja]