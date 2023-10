Spektakel Sončevega mrka Ognjenega obroča

By

Očarljiv pojav, znan kot sončni mrk "ognjeni obroč", bo očaral opazovalce neba od Oregona do Brazilije. Za razliko od popolnega mrka, kjer prevladuje tema, bo ta obročasti mrk pokazal sijoč obroč sončne svetlobe, ki obdaja luno.

Načrtovano je, da bo potoval čez več zveznih držav ZDA, nato pa bo mrk zajel Srednjo Ameriko in zaključil svoj impresivni niz v Južni Ameriki. Vendar lahko vremenske razmere v nekaterih regijah predstavljajo izziv za dobro vidljivost.

V izjemni pobudi kolumbijska puščava Tatacoa pripravlja posebne ukrepe za izboljšanje izkušnje mrka za slabovidne. Z uporabo taktilnih zemljevidov in poudarjanjem temperaturnih variacij, ko luna zakrije sonce, želi to edinstveno podjetje zagotoviti perspektivo kozmičnega dogodka na dotik in občutek.

Medtem ko navdušenci nad mrki nestrpno pričakujejo ta prihajajoči spektakel, bi morali na svoje koledarje označiti tudi leto 2039. Ob tej priložnosti naj bi podoben mrk z "ognjenim obročem" krasil nebo Združenih držav. Vendar pa bo ta razstava ekskluzivna za Aljasko, tamkajšnjim prebivalcem in obiskovalcem pa bo nudila sedež v prvi vrsti do veličine narave.

Na žalost si tega nebesnega dogodka iz Indije ne bo mogoče ogledati. Za tiste, ki prebivajo v Ameriki, se bo sončni mrk Ognjenega obroča začel ob 9 po pacifiškem času v Oregonu in končal ob 13 po srednjeevropskem času v Teksasu.

